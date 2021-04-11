Нападающий Миная Артем Милевский после завершения сезона покинет закарпатскую команду, сообщает Спортивка.

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Руководство клуба осталось разочарованным возможностями игрока, ведь в текущем сезоне он не особо помог команде. Контракт Милевского с Минаем рассчитан на полтора сезона, однако экс-звезда сборной Украины покинет клуб уже этим летом. Кроме того, уход Артема позволит разгрузить зарплатную ведомость – отмечается, что зарплата футболиста составляет ориентировочно 8-10 тысяч евро в месяц.

Напомним, Милевский перешел в Минай в январе 2021 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне провел в УПЛ 5 матчей, результативными действиями не отличался.

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