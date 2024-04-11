"Сегодняшнее поражение лишило нас надежды на дальнейшую борьбу в этом соревновании. Мы хорошо противостояли Монтеррею в первом матче и в этой игре старались до тех пор, пока Бертраме не забил гол. Именно в тот момент серия для нас закончилась.

Месси и Ко вылетели из Кубка чемпионов – легенду Барселоны удалили, Кривцов пропустил ответный матч

Мы знали, что если Монтеррей забьет, нам не придется менять манеру игры, потому что нам все равно понадобятся два гола. Что полностью вывело нас из игры, так это второй гол через 15 минут после второго тайма, я думаю, это то, что нас убило.

Я считаю, что мы хорошо играли в первом тайме. Нам не хватало немного угрозы сзади, но мы долго контролировали мяч. Мы знали, что они собираются играть в промежутки, особенно имея двух нападающих, подобных тем, которые они имели на центральных позициях, но это также правда, что нам не хватало угрозы сзади. Победа Монтеррея в двух матчах была в конце справедливым результатом" – приводит слова Мартино AS.

Напомним, Монтеррей переиграл Интер Майами и во втором поединке 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Общий счет противостояния – 5:2.

Барселона победила ПСЖ в эпической битве с пятью голами – Феерический провал Доннаруммы помог каталонцам