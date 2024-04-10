Хави рискнул с составом

Тренеры почти не удивили стартовым составом. У Барселоны вышли сильнейшие – в том числе и Де Йонг, участие которого было под огромным вопросом. Ожидалось, что Хави не станет рисковать, выпустив в опорную зону Кристенсена.

Луис Энрике не мог рассчитывать на дисквалифицированного Хакими. На его позиции вышел Маркиньос, хотя логичнее было бы увидеть там Люку Эрнандеса (тот сыграл в центре обороны). Кроме того, наставник парижан воздержался от использования Барколя с первых минут – Брэдли только восстановился от травмы бедра, поэтому остался в запасе. Его место в атакующей тройке занял Асенсио.

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ПСЖ провалил первый тайм. Барселона продемонстрировала лучшую игру в сезоне

Подопечные Луиса Энрике отказались от высокого прессинга, встречая соперника в среднем блоке и лишь эпизодически поджимая на флангах. Очевидно, в ПСЖ опасались скоростных контратак Барсы, поддержанных классическими разрезными пасами Гюндогана. В атаке же команда делала явный уклон на правый край – туда часто заходил Мбаппе, который номинально начинал слева.

Ожидалось, что под таким давлением поплывет 17-летний левый центрбек Кубарси, который стал самым молодым защитником в истории четвертьфиналов ЛЧ. Каталонцы на старте встречи опасались этого маневра – в нескольких эпизодах гости имели 5-6 футболистов в задней линии.

Впрочем, довольно быстро стало понятно, что опасность преувеличена. Кубарси просто съел Мбаппе, выиграв 9 из 12 дуэлей. Мбаппе 4 раза шел в дриблинг против Пау 1-в-1, но трижды провалился.

Пусть мир знает, что 17-летний Пау Кубарси сегодня полностью остановил Мбаппе. pic.twitter.com/3Px2g0buwK - Джанты (@CFC_Janty) 10 апреля, 2024

До перерыва 17-летний Кубарси допустил всего две потери мяча, а за весь матч Пау набрал 5 передач с продвижением. Фантастика.

В атаке ПСЖ в принципе мало что получалось. В первом тайме подопечные Луиса Энрике имели только попытки забросов в глубину на ход Мбаппе, которые не представляли особой опасности.

За стартовые 45 минут Килиан имел только два выстрела по воротам (один заблокирован, один из-под гущи игроков в штрафной куда-то) и 1 пас под удар – на правый край в ноги Ли Кан Ину. Его выстрел парировал тер Штеген, а при борьбе за отскок Канселу срезал Мбаппе. Пенальти не назначили, ведь француз находился в офсайде.

Также вспоминается плотный удар Асенсио из полукруга, который прошел по центру и не составлял проблем для голкипера. Вот и вся острота ПСЖ. Впрочем, на этом проблемы парижан не завершались – Барселона легко манипулировала структурой хозяев, используя точные передачи Гюндогана, Де Йонга и тер Штегена. Левандовски и Ко, в свою очередь, прекрасно атаковали глубину с их пасов.

Карта точных передач тер Штегена

А вот команда Луиса Энрике так действовать не могла. Под прессингом "блаугранас" приходилось пасовать Доннарумме, а тот давал стабильный брак в игре ногами. Как следствие, ПСЖ с каждой минутой садился ниже – в конце концов, контроль над игрой был потерян.

Барселона наиграла на разгром ПСЖ в первом тайме. Доннарумма помогал в этом деле

Гости выглядели на порядок лучше. Свое игровое преимущество они конвертировали в целый вагон голевых моментов. Счет можно было открывать уже на 6-й минуте, когда тер Штеген одной передачей вывел Рафинью один на один (стоит отметить хороший пропуск со стороны Левандовски) – впрочем, Доннарумма прочитал эпизод и был первым на мяче.

Пас тер Штегена pic.twitter.com/f0C92m5cF5 - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) April 11, 2024

И уже здесь стало заметно, что с Джиджи что-то не то. Итальянский голкипер не смог нормально попасть по мячу в подкате.

На 21-й же минуте голкпер ПСЖ ошибся на выходе, не дотянувшись до подачи Гюндогана с углового. Левандовски замкнул, но сферу из пустых ворот успел выбить Нуну Мендеш!

Еще через две минуты Рафинья классно бахнул с дистанции в правый нижний (вратарь парировал), а на 32-й минуте обрезка Доннаруммы запустила контратаку 4-в-3 – Ямал завершил ее неточной подачей.

В конце концов, на 37-й минуте Барселона забила заслуженный гол. Ямал получил передачу на ход и запустил передачу внешней стороной стопы. Доннарумма выбежал на 11 метров и выбил мяч в падении, но получилась скидка в ноги Рафиньи – тот сразу же наказал ударом в девятку. 0:1! Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать.

Гол Барсы 1 pic.twitter.com/PMNGQwKGU2 - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 11 апреля, 2024

ПСЖ одной заменой переворачивает ход матча

Луис Энрике в перерыве снял инертного Асенсио, бросив в бой Барколя. Кроме того, Мбаппе окончательно перешел на левый фланг. Вместе с ним туда перешел и Дембеле (в левый полуфланг), а Маркиньос перешел в центр обороны (более быстрого Эрнандеса бросили под Рафинью).

К этому каталонцы оказались не готовы. Всего за несколько секунд после перерыва Брэдли мог выходить один на один с передачей Дембеле, однако в последний момент ее перехватил Кубарси.

Еще через две минуты счет сравнялся. Дембеле запустил на край штрафной Мбаппе, а тот попытался прострелить. Мяч рикошетом от защитника отлетел на Усмана, а тот эффектно расшатал Де Йонга и бахнул с левой в дальний угол – 1:1! Шикарный гол.

Гол ПСЖ 1 pic.twitter.com/RtmSNnnUjta - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) April 11, 2024

А уже на 51-й минуте ПСЖ вышел вперед! Ли Кан Ин открылся под передачу Барколя и отыграл на границу штрафной в ноги Руису, а тот разрезным пасом запустил в штрафную Витиньо. Бразилец с линии вратарской переиграл тер Штегена – 2:1! Шок.

Гол ПСЖ 2 pic.twitter.com/pDXctZoY5A - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 11 апреля, 2024

На 55-й минуте дело могло дойти и до 3:1. Барколя ворвался в штрафную, качнул защитника и бахнул с правого края. Тер Штеген перевел в перекладину! Стало очевидно, что Хави надо что-то менять.

Хави ответил своими заменами – и тоже угадал! А Доннарумма продолжил плужить

Энтренадор каталонцев решился на второе рискованное решение, бросив в бой Педри. Он находился на том же уровне готовности, что и де Йонг. Чуть позже он выпустил и Кристенсена. Эти замены неожиданно оказались решающими.

Ровно через минуту Педри ассистировал Рафинье, выполнив фантастический заброс в центр штрафной. Завершение от бразильца тоже было классным, но вот таких забросов из глубины до появления Педри каталонцы не проводили. Приятно, что за сотни дней в лазарете Педри не растерял свои уникальные скиллы.

Кстати, парижан снова подвел Доннарумма, ведь именно с его обрезки началась голевая атака.

Обрезка Доннаруммы перед вторым голом pic.twitter.com/MqYlermSGz - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 11 апреля, 2024

Гол Барсы 2 pic.twitter.com/YhjVQTSS0i - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) April 11, 2024

Но ПСЖ не собирался так просто отдавать победу. На 70- минутах начались качели, в которых "блаугранс" грандиозно отскочили. Так, на 73-й минуте в штрафную с передачи Витиньи врывался Барколя – Кубарси накрыл в последний момент!

Еще через минуту Витинья разрезным пасом нашел Дембеле. Усман с левого края штрафной бахнул в дальний нижний – стойка спасла Барселону!

Каталонцы ответили дальним ударом свежего Феликса, однако он не составлял особых проблем для Доннаруммы. Джиджи поймал мяч. Гораздо опаснее была атака на 75-й минуте, когда Ферран Торрес (который только что вышел на замену) и Феликс выбежали 2-в-1 против Мендеса на широком фронте – Жоау запустил хорошую передачу, однако Нуну успел выбить ее на угловой.

этот угловой оказался роковым для ПСЖ. Гюндоган выполнил подачу, а Кристенсен замкнул. 3:2! И так, Андреа тоже вышел на замену за минуту до взятия ворот. Хави сорвал джек-пот.

Гол Барселоны 3 pic.twitter.com/h1V7dpDC44 - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 11 апреля, 2024

После этого острых моментов уже не возникало, хотя напряжение стояло до последних секунд. Финальный свисток зафиксировал победу Барселоны. Теперь все решится на "Камп Ноу".

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