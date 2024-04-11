Монтеррей одолел Интер Майами в двухматчевом противостоянии в 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Кубок чемпионов КОНКАКАФ

Монтеррей – Интер Майами – 3:1

Голы: Васкес, 31, Бертраме, 58, Гальярдо, 64 – Гомес, 85

Удаление: Альба, 78 (Интер Майами)

Интер Майами проиграл и в ответном матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, бесславно завершив свой поход за трофеем. Первый гол подарил вратарь Интера, который отдал на нападающего соперников – Васкес без проблем забил.

Месси вернулся красивым голом и передассистом – Интер Майами упустил победу на последних минутах

Суарес перед перерывом забил в ответ, но гол не засчитали из-за офсайда. Бертраме во втором тайме удался сумасшедший удар под перекладину, а Гальярдо сделал преимущество разгромным, замкнув навес с фланга. Интер Майами отыграл один мяч усилиями Гомеса, а доигрывали Месси и Ко в меньшинстве из-за удаления Альбы.