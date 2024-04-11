"Сьогоднішня поразка позбавила нас надії на подальшу боротьбу в цьому змаганні. Ми добре протистояли Монтеррею в першому матчі і в цій грі старалися доти, доки Бертраме не забив гол. Саме в той момент серія для нас закінчилася.

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Ми знали, що якщо Монтеррей заб'є, нам не доведеться змінювати манеру гри, тому що нам усе одно знадобляться два голи. Що повністю вивело нас із гри, так це другий гол за 15 хвилин після другого тайму, я думаю, це те, що нас убило.

Я вважаю, що ми добре грали в першому таймі. Нам не вистачало трохи загрози позаду, але ми довго контролювали м’яч. Ми знали, що вони збираються грати в проміжки, особливо маючи двох нападників, подібних до тих, які вони мали на центральних позиціях, але це також правда, що нам не вистачало загрози ззаду. Перемога Монтеррея у двох матчах була врешті справедливим результатом" – наводить слова Мартіно AS.

Нагадаємо, Монтеррей переграв Інтер Маямі і в другому поєдинку 1/4 фіналу Кубка чемпіонів КОНКАКАФ. Загальний рахунок протистояння – 5:2.

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