Главный тренер "полосатых" Яцек Зелински признался, хотел ли бы продолжить сотрудничество с украинским легионером.

Накануне матча польской Экстраклясы против Медзи наставник Краковии Яцек Зелински сообщил свои планы относительно игроков, у которых летом завершаются контракты. Среди таких – и украинский полузащитник Евгений Коноплянка.

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"Я не намерен отказываться от Евгения", – цитирует специалиста Dziennik Polski.

Напомним, 33-летний вингер в текущем сезоне провел за польский клуб 23 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Краковия после 29-ти туров идет в турнирной таблице чемпионата Польши на седьмой строчке. От третьего места, которое дает право участия в еврокубках, "полосатых" отделяет 9 пунктов (за пять туров до финиша сезона).

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