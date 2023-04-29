Головний тренер "смугастих" Яцек Зєлінскі зізнався, чи хотів би продовжити співпрацю з українським легіонером.

Напередодні матчу польської Екстракляси проти Медзі наставник Краковії Яцек Зєлінскі повідомив свої плани щодо гравців, у яких влітку завершуються контраки. Серед таких – і український півзахисник Євген Коноплянка.

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"Я не маю наміру відмовлятися від Євгена", – цитує фахівця Dziennik Polski.

Нагадаємо, 33-річний вінгер у поточному сезоні провів за польський клуб 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 2 асисти.

Краковія після 29-ти турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Польщі на сьомій сходинці. Від третього місця, яке дає право участі у єврокубках, "смугастих" відділяє 9 пунктів (за п'ять турів до фінішу сезону).

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