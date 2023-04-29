"Я не говорю, что я это сам сделал (вывел Минай в элиту, – прим.). Я это сделал со своими ребятами, друзьями. У меня пихтели Ощипко, Голодюк, Ткачук, Кожанов, Карноза.

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За тысячу. Играли так, как в последний раз. За тысячу! Это самые маленькие деньги в их карьере. И они помогли этой команде выйти в УПЛ.

А Коноплянка? Он хочет себя показать где-то в Польше. Он бы был в Минае, просто у меня был фальстарт, меня убрали из команды. Не дождались. Он бы был. Я ушел на пике. Говорит: "Миша, без тебя не поеду", - рассказал Кополовец в интервью Брутальному футболу.

Напомним, осенью 2020 года Кополовец заявлял, что Коноплянка может стать игроком Миная. Ныне 33-летний хавбек сборной Украины выступает за Краковию. В текущем сезоне он провел за польский клуб 23 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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