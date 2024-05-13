Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе едва не получил травму в матче против Тулузы (1:3) в 33 туре Лиги 1.

Французский нападающий вышел в стартовом составе на матч против "фиолетовых". Килиан Мбаппе забил гол в первом тайме, но едва не получил серьезную травму по ходу матча.

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Во втором тайме француз столкнулся с одним из своих соперников. Килиан так случайно упал на газон, что весь вес его тела пришелся на одну ногу. До того, нападающий крутанулся на ней. Несмотря на ужасный эпизод, Мбаппе сумел продолжить встречу, которая закончилась для ПСЖ поражением.

Напомним, что Килиан недавно объявил о своем уходе из Парижа. Авторитетные СМИ считают, что французский нападающий подписал уже контракт с финалистом Лиги чемпионов Реалом.

Мбаппе, я пишу тобі листа...