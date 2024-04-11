"Мякушко и Болбат? Это квалифицированные игроки, но есть определенные требования. Я считаю, что игроки атаки должны найти свою команду, свою среду, где им комфортно, где им удобно. Мякушко у нас хорошие матчи играл. Но мы с ним хорошо разошлись, я объяснил ему свое мнение.

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Основное – это то, что у нас есть Велетень, которому 22 года. Если бы остались Мякушко и Болбат – у него не было бы шансов заиграть. Если говорить о статистике, то она у них одинаковая. Но Велетень – 22 года, а Мякушко – 31", – поделился Вишняк в интервью ТаТоТаке.

Напомним, что Болбат зимой стал свободным агентом после ухода из Колоса, а Мякушко присоединился к Ворскле. Следует добавить, что Болбат в составе ковалевцев играл правым защитником, Мякушко – на позиции левого вингера, а Велетень – на обоих флангах атаки.

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