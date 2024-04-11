Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола официально назначил судей на поединки 24-го тура – на этот раз по инновационной процедуре.

Инновационная процедура жеребьевки арбитров на матчи уже была протестирована на полуфиналах Кубка Украины. Теперь же судей выбрали на поединки 24-го тура УПЛ с помощью жребия, сообщает официальный сайт УАФ.

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13 апреля

13:00 – Оболонь – Минай – главный арбитр – Николай Козыряцкий, арбитр VAR – Андрей Коваленко.

15:30 – Александрия – Динамо – главный арбитр – Алексей Деревинский, арбитр VAR – Семен Шлончак.

18:00 – Рух – Кривбасс – главный арбитр – Николай Балакин, арбитр VAR – Виталий Романов.

14 апреля

13:00 – Ворскла – Шахтер – главный арбитр – Александр Омельченко, арбитр VAR – Денис Шурман.

15:30 – Заря – Черноморец – главный арбитр – Владимир Новохатний, арбитр VAR – Дмитрий Панчишин.

18:00 – Полесье – Колос – главный арбитр – Александр Афанасьев, арбитр VAR – Роман Блавацкий.

15 апреля

15:30 – ЛНЗ – Верес – главный арбитр – Михаил Райда, арбитр VAR – Александр Шандор.

18:00 – Металлист 1925 – СК Днепр-1 – главный арбитр – Анастасия Романюк, арбитр VAR – Дмитрий Кубряк.

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