Арбитров назначили на матчи 24-го тура УПЛ жеребьевкой – известно, кто рассудит матчи Динамо и Шахтера
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола официально назначил судей на поединки 24-го тура – на этот раз по инновационной процедуре.
Инновационная процедура жеребьевки арбитров на матчи уже была протестирована на полуфиналах Кубка Украины. Теперь же судей выбрали на поединки 24-го тура УПЛ с помощью жребия, сообщает официальный сайт УАФ.
Ярмоленко избежал рецидива травмы – Журналист объяснил отсутствие капитана Динамо на тренировке
13 апреля
13:00 – Оболонь – Минай – главный арбитр – Николай Козыряцкий, арбитр VAR – Андрей Коваленко.
15:30 – Александрия – Динамо – главный арбитр – Алексей Деревинский, арбитр VAR – Семен Шлончак.
18:00 – Рух – Кривбасс – главный арбитр – Николай Балакин, арбитр VAR – Виталий Романов.
14 апреля
13:00 – Ворскла – Шахтер – главный арбитр – Александр Омельченко, арбитр VAR – Денис Шурман.
15:30 – Заря – Черноморец – главный арбитр – Владимир Новохатний, арбитр VAR – Дмитрий Панчишин.
18:00 – Полесье – Колос – главный арбитр – Александр Афанасьев, арбитр VAR – Роман Блавацкий.
15 апреля
15:30 – ЛНЗ – Верес – главный арбитр – Михаил Райда, арбитр VAR – Александр Шандор.
18:00 – Металлист 1925 – СК Днепр-1 – главный арбитр – Анастасия Романюк, арбитр VAR – Дмитрий Кубряк.
Динамо расписало сенсационную ничью с ЛНЗ – ляп Нещерета может стоить шансов на чемпионство