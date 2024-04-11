Наставник Колоса пояснив, чому клуб відпустив взимку відпустив одразу двох досвідчених гравців
Головний тренер Колоса Ярослав Вишняк розповів, як клуб ухвалив рішення про відхід Сергія Мякушка та Сергія Болбата.
"Мякушко та Болбат? Це кваліфіковані гравці, але є певні вимоги. Я вважаю, що гравці атаки повинні знайти свою команду, своє середовище, де їм комфортно, де їм зручно. Мякушко у нас хороші матчі грав. Але ми з ним добре розійшлися, я пояснив йому свою думку.
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Основне – це те, що у нас є Велетень, якому 22 роки. Якби залишились Мякушко та Болбат – у нього не було би шансів заграти. Якщо говорити про статистику, то вона у них однакова. Але Велетню – 22 роки, а Мякушку – 31", – поділився Вишняк у інтерв'ю ТаТоТаке.
Нагадаємо, що Болбат взимку став вільним агентом після відходу з Колоса, а Мякушко приєднався до Ворскли. Слід додати, що Болбат у складі ковалівців грав правим захисником, Мякушко – на позиції лівого вінгера, а Велетень – на обох флангах атаки.
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