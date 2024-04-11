"Мякушко та Болбат? Це кваліфіковані гравці, але є певні вимоги. Я вважаю, що гравці атаки повинні знайти свою команду, своє середовище, де їм комфортно, де їм зручно. Мякушко у нас хороші матчі грав. Але ми з ним добре розійшлися, я пояснив йому свою думку.

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Основне – це те, що у нас є Велетень, якому 22 роки. Якби залишились Мякушко та Болбат – у нього не було би шансів заграти. Якщо говорити про статистику, то вона у них однакова. Але Велетню – 22 роки, а Мякушку – 31", – поділився Вишняк у інтерв'ю ТаТоТаке.

Нагадаємо, що Болбат взимку став вільним агентом після відходу з Колоса, а Мякушко приєднався до Ворскли. Слід додати, що Болбат у складі ковалівців грав правим захисником, Мякушко – на позиції лівого вінгера, а Велетень – на обох флангах атаки.

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