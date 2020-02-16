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Бабич высоко оценил шансы Зари побороться за серебро чемпионата

15:53 53 Читати українською
Бабич высоко оценил шансы Зари побороться за серебро чемпионата
Мариуполь – Заря / Фото из открытых источников

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился ожиданиями от матча против Зари, которым обе команды будут открывать 19-тур УПЛ и вторую часть сезона в целом.

 

"22-го февраля Мариуполь восстановит чемпионат матчем с Зарей. Мы следили, как луганчане готовились на сборах, внимательно просматривали матчи. Их представители также приезжали в Турцию на наши поединки. На данный момент Заря показывает очень интересный футбол. Эта команда способна бороться больше, чем за третье место в УПЛ.

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Любой положительный результат в этом матче, думаю, устроит и Мариуполь, и Зарю, с учетом того, что это будет первый официальный матч. А учитывая то, что еще февраль и начало весеннего сезона, шансы команд уравниваются. Надеюсь, нам повезет. Любой положительный результат будет нам в копилку, поскольку до того, как команды позделятся на шестерки, осталось сыграть четыре игры", – сказал Бабич в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, уже в субботу, 22 февраля, стартует вторая часть сезона в украинской Премьер-лиге. Открывать 19-й тур выпало в очном противостоянии Мариуполю и Заре. Начало матча в 14:00.

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