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Бабич високо оцінив шанси Зорі поборотись за срібло чемпіонату

16 лютого 15:53 393 Читать на русском
Бабич високо оцінив шанси Зорі поборотись за срібло чемпіонату
Маріуполь – Зоря / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич поділився очікуваннями від матчу проти Зорі, яким обидві команди відкриватимуть 19-тур УПЛ та другу частину сезону загалом.

 

"22-го лютого Маріуполь відновить чемпіонат матчем з Зорею. Ми стежили, як луганчани готувалися на зборах, уважно переглядали матчі. Їхні представники також приїжджали в Туреччину на наші поєдинки. На даний момент Зоря показує дуже цікавий футбол. Ця команда здатна боротися більше, аніж за третє місце в УПЛ.

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Будь-який позитивний результат у цьому матчі, думаю, влаштує і Маріуполь, і Зорю, з урахуванням того, що це буде перший офіційний матч. А зважаючи на те, що ще лютий і початок весняного сезону, шанси команд зрівнюються. Сподіваюсь, нам пощастить. Будь-який позитивний результат буде нам в скарбничку, бо до того, як команди поділяться на шістки, залишилося зіграти чотири гри", – сказав Бабич у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, вже у суботу, 22 лютого, стартує друга частина сезону в українській Прем’єр-лізі. Відкривати 19-й тур випало в очному протистоянні Маріуполю та Зорі. Початок матчу о 14:00.

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Олександр Бабич Олександр Бабич Маріуполь Маріуполь Маріуполь - Зоря Зоря Зоря
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