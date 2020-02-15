Бабич подвел итоги тренировочных сборов Мариуполя

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич рассказал о подготовке на сборах ко второй части сезона и поделился мыслями относительно игровых перспектив новичков и Руслана Фомина.

"Практически весь запланированный объем работ на сборах мы выполнили. Важно, что прошли без травм и остались довольны отношением ребят. Теперь хотим это настроение перенести на регулярный чемпионат.

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Естественно, не всем до конца понятны наши требования. Поэтому требования к новичкам у нас скорректированы. А некоторым нашим "старым" новичкам надо очень сильно добавлять, поскольку они не прошли полноценные сборы. Но мы верим в то, что всех приведем в рабочее состояние, и станем боевой единицей.

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Оба сборы с нами прошли молодые футболисты – Антон Байдал и Никита Петерман. В плане функционального состояния они еще, по большому счету, дети. Нам нужно было оценить их футбольный интеллект в игровых ситуациях. Все нас устроило, но молодым требуется время. Когда есть силы – они неплохо выглядят на поле, но в плане функционального состояния им нужно добавлять.

Очень много пропустил Руслан Фомин. Мы его постепенно подпускаем. Нам он нужен, прежде всего, в чемпионате. Руслан профессионал и опытный футболист, мы очень рассчитываем на него", – цитирует Бабича официальный сайт клуба.

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