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Кравец победным ассистом помог Луго одолеть Фуэнлабраду, Альбасете без Зозули упустил победу над Мирандесом

15:25 59 Читати українською
Кравец победным ассистом помог Луго одолеть Фуэнлабраду, Альбасете без Зозули упустил победу над Мирандесом
Фуенлабрада – Луго – 0:1 / Твиттер ФК Луго

В воскресенье, в рамках 28-го тура Сегунды, сыграли свои матчи украинские легионеры. Счет и отчет о поединках читайте на "Футбол 24".

Сегунда, 2019/20, 28-й тур

Мирандес – Альбасете – 1:1

Голы: Барко, 26 – Охеда, 13

Удаление: Кабальйо, 61 (красная карточка, Альбасете)

Фуенлабрада – Луго – 0:1

Гол: Эль-Хасен, 76

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Альбасете Романа Зозули уже в начале матча вышел вперед: Даниэль Охеда при отсутствии украинца, который пропускал матч из-за дисквалификации, взял на себя роль голеадора и открыл счет в матче. И уже в середине тайма Марио Барко восстановил статус кво и командам пришлось начинать все с чистого листа.

На 61-й минуте "механический сыр" остался в меньшинстве – арбитр за опасную игру удалил защитника гостей Диего Кабальйо. Оборона команды Украинской трещала по швам, но смогла выстоять и одержать важное очко. Как следствие, Альбасете с 30 баллами занимает 18-ю строчку, Мирандес, набрав 37 пунктов, десятый.

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Команда еще одного украинца Василия Кравца – Луго – приехала в гости к крепкому средняку Фуэнлабраде. Хозяева владели игровым преимуществом на протяжении всего матча, но пропустили в середине второй половины встречи.

Наш легионер принял непосредственное участие в победе своей команды – именно с его паса забил победный гол Сиди Эль-Хасен. Победа позволила Луго набрать 29 очков и подняться на 20-ю строчку, а Фуенлабрада с 38-ю пунктами осталась восьмой.

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