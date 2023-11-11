"Признаюсь, я поражен тем, с каким упорством Зинченко боролся за то, чтобы утвердиться как звезда АПЛ в Арсенале.

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Зинченко – хороший пример, потому что в начале его карьеры в Арсенале многие сделали бы ставку против него.

Да, в Манчестер Сити он не блистал так, как сейчас в Арсенале, но за кулисами люди не видели того, что он был одним из самых неутомимых и трудолюбивых футболистов, с которыми я когда-либо играл", – цитирует Компани Mirror.

Напомним, Зинченко и Компани вместе выступали в составе Манчестер Сити с 2017 по 2019 год.

К слову, дуэль между Арсеналом и Бернли состоится уже сегодня, 11 ноября, в 17:00. После 11-ти туров "канониры" в турнирной таблице АПЛ идут четвертыми, имея в своем активе 24 очка. Бернли с 4-мя пунктами предпоследний.

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