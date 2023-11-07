Мудрик вышел на замену в матче против Тоттенхэма, однако украинцу не удалось воспользоваться численным преимуществом "синих" аж в 2 игроков. Михаил заработал желтую карточку в стыке с Франческо Викарио и попал под критику партнера по команде Николя Джексона.

Форвард хотел выкатить украинцу на пустые ворота, но Михаил стоял в офсайде, из-за чего сенегальский нападающий реализовал момент самостоятельно. Мудрик еще и попал в скандал из-за флирта с российской моделью Виолеттой Барт в соцсетях, что всколыхнуло украинское сообщество.

Зинченко и Миколенко по-разному сыграли свои матчи. Александр вышел только на замену в матче Ньюкасл – Арсенал и не смог помочь "канонирам" отыграться. Зато Виталий стал одним из лучших игроков Эвертона в игре против Брайтона Де Дзерби, в котором Миколенко впервые забил на Гуддисон Парк. Обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".