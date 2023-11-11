"Зізнаюся, я вражений тим, з якою завзятістю Зінченко боровся за те, щоб утвердитися як зірка АПЛ в Арсеналі.

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Зінченко – хороший приклад, бо на початку його кар'єри в Арсеналі багато людей зробили б ставку проти нього.

Так, у Манчестер Сіті він не блищав так, як зараз в Арсеналі, але за лаштунками люди не бачили того, що він був одним із найневтомніших і найпрацьовитіших футболістів, з якими я коли-небудь грав", – цитує Компані Mirror.

Нагадаємо, Зінченко та Компані разом виступали у складі Манчестер Сіті з 2017 до 2019 року.

До слова, дуель між Арсеналом та Бернлі відбудеться вже сьогодні, 11 листопада, о 17:00. Після 11-ти турів "каноніри" у турнірній таблиці АПЛ йдуть четвертими, маючи у своєму активі 24 очки. Бернлі з 4-ма пунктами передостанній.

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