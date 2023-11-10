11-й тур АПЛ оказался, мягко говоря, непростым для фэнтези-менеджеров. Многие звездные игроки, как Салах или Холанд, откровенно провалились, разочаровав тех, кто делал на них ставку.

В то же время Виталий Миколенко сумел забить Брайтону, Илья Забарный качественно сыграл против выше упомянутого Холанда, пусть партнеры и не поддержали стараний украинца – Борнмут пропустил аж 6 голов от Манчестер Сити. А вот Михаила Мудрика, похоже, ждал серьезный разговор в раздевалке с одним из партнеров. О выступлениях других игроков и выборе стратегии на новый тур смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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