Руководство Ла Лиги поручило экспертам чтения с губ разобрать слова 32-летнего испанца, который якобы позволил себе проявления расизма в сторону Муктара Диакаби из Валенсии.

УЕФА отстранил ветерана Славии Куделу – защитник Рейнджерс обвинил его в расизме

Как оказалось, Кала обозвал оппонента "дерьмом" и просил "отцепиться от него", но инкриминируемого "ср*ного нигера", на которого жаловался Диакаби, не было. Вердикт экспертов однозначен – игрока Кадиса можно назвать грубияном, но не расистом. Калу должны публично оправдать, а расследование продолжится. Вероятно, расистские оскорбления звучали от другого игрока "Желтой субмарины", сообщает Marca.

Напомним, инцидент произошел в первом тайме матча Кадис – Валенсия. Диакаби и Кала сцепились в центре поля, после чего футболисты Валенсии показательно ушли в раздевалку, а игру пришлось остановить на несколько минут.

Клопп замість Зізу: товариш Мессі, який будував Суецький канал, запускає Мадрид 3.0 – сигнал для Роналду і ще двох зірок