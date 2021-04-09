Керівництво Ла Ліги доручило експертам читання з губ розібрати слова 32-річного іспанця, який нібито дозволив собі прояви расизму у бік Муктара Діакабі з Валенсії.

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Як виявилося, Кала обізвав опонента "лайном" і просив "відчепитися від нього", але інкримінованого "ср*ного нігера", на якого скаржився Діакабі, не було. Вердикт експертів однозначний – гравця Кадіса можна назвати грубіяном, проте не расистом. Калу повинні публічно виправдати, а розслідування продовжиться. Імовірно, расистські образи лунали від іншого гравця "Жовтої субмарини", повідомляє Marca.

Нагадаємо, інцидент трапився у першому таймі матчу Кадіс – Валенсія. Діакабі та Кала зчепились у центрі поля, після чого футболісти Валенсії показово пішли в роздягальню, а гру довелося зупинити на кілька хвилин.

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