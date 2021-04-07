Защитник пражской Славии Ондржей Кудела не поможет своей команде в первом четвертьфинале Лиги Европы против лондонского Арсенала. Как минимум.

УЕФА отстранил чеха на 1 матч под эгидой ассоциации, сообщает официальный сайт организации.

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Чиновники завершили предварительное расследование по делу о возможных расистских высказываниях Куделы в адрес защитника Рейнджерс Глена Камары. Скандал произошел в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. После поединка наставник "синих" Стивен Джеррард обвинил игрока Славии в расизме – позже футболиста избили на территории стадиона, а покинуть арену пражане смогли только в сопровождении полиции.

Впоследствии Славия опровергла обвинения в расизме и даже пожелала возбудить уголовное дело против игрока Рейнджерс, в котором Джеррард заявлен свидетелем. Окончательный вердикт в конфликте Кудела-Камара УЕФА примет позже.

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