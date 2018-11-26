Наші за кордоном: Безус тримає рівень, злети і падіння Бацули, пристрасті у Грузії і por favor Зозулі

Минулий тиждень важко назвати видатним, якщо оцінювати здобутки наших земляків у європейських чемпіонатах. Однак приємних звісток вистачало: Роман Безус оформив гол+пас, Олександр Азацький виграв Кубок Грузії, Андрій Лунін дебютував у стартовому складі в Прімері, Андрій Бацула також зіграв прем’єрний матч за свій Кортрейк і відзначився суперечливими результативними діями, Микола Ковталюк знову забив, а Владлен Юрченко, здається, знаходить себе.

Однак приємних звісток вистачало: Роман Безус оформив гол+пас, Олександр Азацький виграв Кубок Грузії, Андрій Лунін дебютував у стартовому складі в Прімері, Андрій Бацула також зіграв прем’єрний матч за свій Кортрейк і відзначився суперечливими результативними діями, Микола Ковталюк знову забив, а Владлен Юрченко, здається, знаходить себе.

Англія

Олександр Зінченко потрапив у заявку на матч з Вест Хемом (4:0), проте на поле не вийшов.

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Андрій Ярмоленко (ВестХем) – 9 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 459 хвилин

Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) – 1 матч, 90 хвилин

Іспанія

Андрій Лунін вперше з’явився у старті Леганеса в Ла Лізі і, попри всі труднощі, зберіг ворота на замку. "Огірки" здолали Алавес (1:0).

Лунін проти Алавеса: "сухі" ворота, нормальні оцінки, активна гра ногами та фейл, яким прогриміли іспанські ЗМІ

Луго без травмованого Василя Кравця обіграв Кордову (2:1). Роман Зозуля відіграв лише 42 хвилини проти Ельче, зате встиг за цей час зробити чимало.

Вилучення Романа на 00:55

Спочатку Зозуля долучився до забитого голу Альбасете, який виявився єдиним у матчі, а потім пішов у грубий підкат, який завершився для українця червоною карткою. Не допомогли і благання та "por favor" на адресу арбітра.

Зозуля потрапив на "дошку ганьби" іспанських ЗМІ: українця критикують за "дикий фол", а фанати його захищають

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Андрій Лунін (Леганес) – 2 матчі, 94 хвилини

Василь Кравець (Луго) – 11 матчів, 3ж.к., 963 хвилини

Роман Зозуля (Альбасете) – 14 матчів, 3 голи, 4ж.к., 1 ч.к., 1171 хвилина

Іван Зотько (Ельче) – 1 матч, 10 хвилин

Німеччина

Євген Коноплянка з лави запасних спостерігав за феєричною перемогою свого Шальке над Нюрнбергом (5:2).

Борис Тащі допоміг Дуйсбургу на виїзді здолати Армінію (1:0). Українець відіграв весь матч і наприкінці зустрічі мав хороший момент для того, щоб забити. Минуло чотири хвилини і "зебри" таки вразили ворота суперника, щоправда, без участі Тащі.

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Євген Коноплянка (Шальке) – 5 матчів, 1 ч.к., 296 хвилин

Борис Тащі (Дуйсбург) – 13 матчів,1 гол, 3 ж.к., 899 хвилин

Франція

Пилипа Будківського не було в заявці на матч Сошо з Осером (1:4).

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Пилип Будківський (Сошо) – 9 матчів, 1 ж.к., 230 хвилин

Бельгія

Роман Безус продовжує тягнути Сент-Трюйден. Вже на 6-й хвилині українець відзначився

забитим голом, а на 66-й віддав гольову передачу.

Роман відіграв 82 хвилини і допоміг своїй команді обіграти Андерлехт, за який весь поєдинок провів Євген Макаренко. Особливим вийшов дебют Андрія Бацули за Кортрейк. Все почалося жахливо – вже на 17-й хвилині м’яч влучив у руку екс-гравцю Олександрії – пенальті. Однак менш, ніж через 10 хвилин Бацула видав класний асист на партнера – 1:1. До завершення зустрічі Кортрейку вдалося ще раз вразити ворота Остенде і перемогти 2:1.

Руслан Маліновський вийшов лише по перерві, коли його Гент програвав Серкль-Брюгге 0:2. Кардинально змінити перебіг подій на полі українцю не вдалося. Генк зумів відіграти один гол на 6-й компенсованій хвилині. Українець подав кутовий, який закінчився взяттям воріт.

В потенційно "українському" матчі Гент-Антверпен (0:0) наших на полі не було. Ігор Пластун дискваліфікований, Роман Яремчук травмований, Єгор Назарина просидів весь матч на лаві запасних.

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Ігор Пластун (Гент) –13 матчів,1 ч.к.,1170 хвилин

Євген Макаренко (Андерлехт) – 14 матчів, 4ж.к., 1144 хвилини

Роман Безус (Сент-Трюйден) – 11 матчів, 2 голи, 4 ж.к., 1 ч.к.,913 хвилин

Роман Яремчук (Гент) – 15 матчів, 5 голів, 2ж.к., 1147 хвилин

Руслан Маліновський (Генк) – 15 матчів, 7 голів, 3ж.к., 1 ч.к., 1131 хвилина

Єгор Назарина (Антверпен) – 7 матчів, 427 хвилин

Андрій Бацула (Кортрейк) – 1 матч, 90 хвилин

Валерій Лучкевич (Стандард)

Туреччина

Аланьяспор вдома розтрощив Кайсеріспор з Олександром Кучером у складі. Як це парадоксально не звучало б, українець фатальних помилок не припускався, проте свою команду не врятував. Лише жовта картка в пасиві. У протистоянні Сівасспора та Різеспора (1:1) українці з’явилися на полі лише у другому таймі. Сергій Рибалка вийшов на заміну на 63-й хвилині, коли його команда поступалася, а Олександр Гладкий був кинутий у бій лише в компенсований час. Євген Опанасенко з лави запасних спостерігав за грою Галатасарай-Коньяспор (1:1).

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Сергій Рибалка (Сівасспор) – 12 матчів, 917 хвилин

Євген Селезньов (Акхісар Беледієспор) – 7 матчів, 3 голи, 1 ч.к., 529 хвилин

Євген Опанасенко (Коньяспор) – 3 матчі, 172 хвилини

Артем Кравець (Кайсеріспор) – 4 матчі, 49 хвилин

Олександр Кучер (Кайсеріспор) – 4 матчі, 2 ж.к., 185 хвилин

Олександр Гладкий (Різеспор) – 7 матчів,1 ж.к., 64 хвилини

Греція

Минулого тижня українці в чемпіонаті Греції на поле не виходили. Владислав Наумець та Орест Кузик у заявку Яніни не потрапили, а їхня команда здолала Левадіакос (2:0). Дмитро Чигринський опинився на лаві запасних у матчі з Панаітолікосом, а його АЕК програв (1:2). Аналогічно минув матч ПАОК – Ксанті (2:0) для Євгена Шахова.

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Євген Хачеріді (ПАОК) – 2 матчі, 2 ж.к., 180 хвилин Євген Шахов (ПАОК) – 4 матчі, 1 ж.к., 280 хвилин

Орест Кузик (Яніна) – 4 матчі, 177хвилин

Владислав Наумець (Яніна)

Дмитро Чигринський (АЕК) – 5 матчів, 450 хвилин

Ілля Марковський (ПАОК)

Чехія

Тарас Качараба відбігав весь матч за Слован, який протягом всього ігрового часу атакував, грав у більшості, проте не втримав перевагу у двобої з Вікторією з Пльзені (1:1). Едуард Соболь вийшов у старті Яблонця на важливий поєдинок проти Спарти (0:0). Українець відіграв 82 хвилини і отримав жовту картку.

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Тарас Качараба (Слован) – 14 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 1216 хвилин

Едуард Соболь (Яблонець) – 2 матчі, 1 ж.к., 156 хвилин

Данія

У п’ятницю Вайле поділив очки з Ольборгом (1:1), а Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт відіграв весь матч та відзначився жовтою карткою. Владлен Юрченко з’явився на полі на 70-й хвилині. На той момент Вайле поступався і тренерський штаб випустив дует Юрченко-Мукколі. Вже через 10 хвилин українець асистував, а албанець у розкішному стилі відправив м’яч у сітку. На останніх хвилинах джокери змінили ролі – Мукколі віддав передачу, а Юрченко відмінно пробивав головою під поперечку – кіпер врятував Ольборг. Після гри наставник Вайле хвалив Юрченка. Мабуть, настав час випускати українця у старті.

Починаючи з 02:45 пас Владлена і його класний удар

З таким же рахунком завершили очне протистояння Вендіссель та Есб’єрг. На лавах запасних його провели Мирослав Славов та Юрій Яковенко.

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Юрій Яковенко (Есб’єрг) – 12 матчів, 2 голи, 2ж.к., 395 хвилин

Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт (Вайле) – 5 матчів, 3ж.к., 291 хвилина

Артем Довбик (Мідтьюланд) – 2 матчі, 1 ж.к., 89 хвилин

Мирослав Славов (Вендіссель) – 3 матчі, 197 хвилин

Роман Мисак (Орхус)

Владлен Юрченко (Вайле) – 3 матчі, 47 хвилин

Сербія

Раднічки з Тарасом Бондаренком у старті приймали лідера чемпіонату – Црвену Звезду. В одному з епізодів українець отримав болісний удар по голові, проте поєдинок продовжив. Матч невикористаних можливостей завершився внічию 2:2. Раднічки продовжують йти другими.

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Тарас Бондаренко (Раднічки) – 13 матчів, 1 гол, 1072 хвилини

Сергій Кулинич (Спартак) – 2 матчі, 98 хвилин

Македонія

Вардар провів два поєдинки на тижні і обидва без Євгена Новака. Спочатку команда українця програла у "дербі Скоп’є" Работнічкам (0:1), а в неділю з таким же рахунком обіграла Сілекс.

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Євген Новак (Вардар) – 14 матчів, 2 голи, 4 ж.к., 1260 хвилин

Хорватія

Дмитро Льопа повернувся у заявку Осієка, проте на поле не вийшов, а його команда зіграла внічию із загребським Локомотивом (2:2).

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Дмитро Льопа (Осієк) – 4 матчі, 1 ж.к., 116 хвилин

Словаччина

ДАК не зумів вдома обіграти Тренчин (0:0), а наші Станіслав Біленький та Максим Третьяков отримали по 4 та 15 хвилин відповідно. Данило Бескоровайний відіграв 90 хвилин за Земплін, який у непростому матчі здолав Сеницю (4:2). Оборона переможців діяла не безпомилково, проте нашого гренадера звинувачувати у пропущених голах все ж не варто. Слован Артема Сухоцького втратив очки у домашній грі з Ружомбероком (1:1). Українець відіграв 90 хвилин і не брав участі в ключових епізодах матчу. Нітра на виїзді не без проблем здолала Спартак з Трнави (3:2). Наш Ілля Чередниченко був замінений на 71-й хвилині, коли його команда поступалася 1:2. Участі в гольових моментах екс-гравець Металіста не брав.

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Артем Сухоцький (Слован) –11матчів, 1 ж.к., 973 хвилини Данило Бескоровайний (Земплін) – 10 матчів,3 ж.к., 831 хвилина

Максим Третьяков (ДАК 1904) – 10 матчів, 1 гол, 379 хвилин

Ілля Чередниченко (Нітра) – 10 матчів, 1 ж.к., 384 хвилини

Ілля Терещенко (Подбрезова) – 2 матчі, 21 хвилина

Станіслав Біленький (ДАК 1904) – 5 матчів, 13 хвилин

Олександр Моргос (Тренчин)

Угорщина

Академія Пушкаша скористалася двома провалами в обороні Халадаша. Як наслідок – 0:2 для команди Юрія Габовди, який відіграв весь матч. Гонвед розійшовся миром з Мезакьовешдом (1:1). Шандор Вайда був замінений в компенсований час, а Михайло Месхі вийшов на поле на 89-й хвилині. Ференцварош Сергія Реброва вдома переміг аутсайдера Кішварду (2:0). За господарів 90 хвилин відіграв Іван Петряк, а за гостей – Павло Лук’янчук (перший матч у старті) та Артем Мілевський. Роман Карасюк вийшов у складі гостей відразу по перерві. В одному з епізодів Петряк і Роланд Варга розіграли кутовий, далі був навіс і гол Абрахама Фрімпонга. Наприкінці зустрічі Іван міг забивати сам, проте перекинув і голкіпера, і ворота.

Олександр Надь пропустив лише раз – цього було достатньо Відеотону для того, щоб святкувати перемогу над Дебреценом (1:0). Наш воротар ну зумів нейтралізувати вихід сам на сам з нападником. Сергій Шестаков, Артем Кичак та Євген Селін відіграли від дзвінка до дзвінка у протистоянні Дьошдьора і МТК (3:2). Захист гостей був особливо слабким і Кичаку доводилося багато працювати. До 80-ї хвилини зберігався рахунок 3:0, проте зусилля екс-динамівця Балажа Фаркаша (гол плюс зароблений пенальті) дозволили МТК уникнути розгрому.

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Сергій Ребров (Ференцварош) – 10 матчів:6 перемог, 2 нічиїх, 2 поразки

Олександр Надь (Дебрецен) – 15 матчів, 19 пропущених голів, 2 ж.к., 1350 хвилин

Артем Кичак (МТК) – 15 матчів, 22 пропущених голи, 1 ж.к., 1350 хвилин

Євген Селін (МТК) – 12 матчів, 2ж.к., 944 хвилини

Іван Петряк (Ференцварош) – 15матчів, 4 голи, 3ж.к., 1223 хвилини Темур Парцванія (Кішварда) – 4 матчі, 360 хвилин

Сергій Шестаков (Дьошдьор) – 13 матчів, 1 ж.к., 1126 хвилин

Михайло Месхі (Мезакьовешд) – 8 матчів, 1 ж.к., 378 хвилин

Роман Карасюк (Кішварда) – 12 матчів, 1 ж.к., 538 хвилин

Юрій Габовда (Халадаш) – 13 матчів, 3 ж.к., 1125 хвилин

Віктор Гей (Кішварда) – 4 матчі, 283 хвилини

Богдан Мельник (Кішварда) – 11 матчів, 902 хвилини

Шандор Вайда (Мезакьовешд) – 14 матчів, 3 голи, 1092 хвилини

Павло Лук’янчук (Кішварда) – 2 матчі, 1 ж.к., 129 хвилин

Артем Мілевський (Кішварда) – 5 матчів, 2 ж.к., 233 хвилини

Андрій Черепко (Кішварда)

Польща

Лех нарешті переміг і перервав свою безвиграшну серію. Володимир Костевич відіграв 90 хвилин у матчі з плоцькою Віслою і вже на третій хвилині класно пробивав по воротах з лівої. Згодом вихованець Карпат не порозумівся з воротарем і м’яч ледь не влетів у сітку господарів. Через кілька хвилин Вісла таки забила, втім познанцям вдалося відігратися – перемога 2:1. В одному з епізодів Костевич видав передачу на лідера Леха Крістіана

Гюткяера, проте кіпер потягнув удар данця головою. Коментатори назвали цей пас українця "ідеальним".

Краковія практично усі 90 хвилин оборонялася у матчі з Шльонском, проте здобула нічию (1:1). Олексій Дитятьєв провів на полі весь матч і в компенсований час отримав попередження. Антон Каніболоцький мав традиційно багато роботи і здійснив кілька сейвів, втім не врятував свою Медзь від поразки. Погонь забила двічі: спочатку Антон програв футбольний буліт, а потім був безсилим проти шаленого удару в "дев’ятку".

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Олексій Дитятьєв (Краковія) – 13 матчів, 3ж.к., 1090 хвилин

Андрій Богданов (Арка) – 8 матчів, 2 ж.к., 479 хвилин

Антон Каніболоцький (Медзь) – 9 матчів, 17 пропущених голів, 810 хвилин

Володимир Костевич (Лех) – 10 матчів, 1 гол, 835 хвилин

Білорусь

Битва Торпедо та Торпедо-БелАЗ завершилася перемогою гостей (2:0). Відкрив рахунок у матчі наш Богдан Мишенко. Дмитро Юсов з’явився по перерві і провів на полі 23 хвилини.

Гол Богдана на 02:00

ФК Мінськ вдома програв Неману (1:2), а за столичну команду по 90 хвилин провели Владислав Насібулін, Олександр Васильєв та Євген Бохашвілі. Останній зумів відзначитися забитим голом.

Гол Євгена на 03:15

В протистоянні чемпіона БАТЕ та передостанньої команди ліги Луча все йшло до сенсації. Вперше з вересня місце у воротах мінчан зайняв наш Денис Шеліхов і відіграв 66 хвилин – далі було зіткнення із суперником, розсічення, травма і подальша заміна. На той момент Луч перемагав 1:0, проте за 7 заключних хвилин БАТЕ відзначився 4 рази. Брестське Динамо розійшлося миром з Гомелем (0:0) – Олександр Нойок, Олексій

Хобленко, Бадрі Акубардія, Сергій Шаповал і Дмитро Терещенко провели на полі весь матч, а Олександр Батищев був замінений на 90-й хвилині.

Смолевичі вдома програли солігорському Шахтарю (0:2), а Олександр Каплієнко відіграв весь поєдинок у складі аутсайдера ліги.

Вже без нашого тренера Сергія Літовченка могильовський Дніпро, який офіційно покинув еліту, вдома програв мінському Динамо (0:3). В дуелі Слуцька та Іслочі (0:1) мінімальну перемогу здобула команда Михайла Калугіна, який відіграв весь матч. З таким же рахунок Вітебськ вдома переміг Городею, а за господарів весь поєдинок провели Олег Карамушка та Артем Старгородський.

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Андрій Деркач (Дніпро Мг) – 9 матчів, 2ж.к., 800 хвилин

Євген Чепурненко (Дніпро Мг) – 6 матчів, 343 хвилини

Артем Пилипенко (Дніпро Мг)

Сергій Рудика (Дніпро Мг) – 12 матчів, 1 гол, 4 ж.к., 966 хвилин

Владислав Насібулін (ФК Мінськ) – 9 матчів, 4 голи, 1 ж.к., 727 хвилин

Олександр Васильєв (ФК Мінськ) – 24 матчі, 2 голи, 4 ж.к., 2144 хвилини

Євген Бохашвілі (ФК Мінськ) – 13 матчів, 4 голи, 2 ж.к., 1156 хвилин

Анатолій Тимофєєв (Смолевичі) – 23матчі, 27 пропущених голів, 2070 хвилин

Сергій Рожок (Смолевичі) – 21 матч, 3ж.к., 1699 хвилин Олександр Каплієнко (Смолевичі) – 27 матчів, 4ж.к., 2343 хвилин

В’ячеслав Лухтанов (Смолевичі) – 9 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 705 хвилин

Богдан Мишенко (Торпедо БелАЗ) – 25 матчів, 6 голів, 4ж.к., 1468 хвилин

Дмитро Юсов (Торпедо БелАЗ) – 25 матчів, 5 голів, 1156 хвилин

Олег Карамушка (Вітебськ) – 20 матчів, 1 гол, 1571 хвилина

Артем Старгородський (Вітебськ) – 13 матчів, 1137 хвилин

Олексій Хобленко (Динамо Бр) – 11 матчів, 4 голи, 3 ж.к., 825 хвилин

Олександр Нойок (Динамо Бр) – 13 матчів, 2 голи, 2ж.к., 1088 хвилин

Денис Шеліхов (Луч Мінськ) – 16 матчів, 24 пропущених голи, 1416 хвилин

Михайло Калугін (Іслоч) – 8 матчів, 2 ж.к., 698 хвилин

Руслан Зубков (Неман) – 2 матчі, 54 хвилини

Олександр Батищев (Гомель) – 29 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 2555 хвилин

Сергій Шаповал (Гомель) – 11 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 948 хвилин

Дмитро Терещенко (Гомель) – 28 матчів, 5 ж.к., 2480 хвилин

Бадрі Акубардія (Гомель) – 11 матчів, 1 гол, 954 хвилин

Казахстан

Про завершення чемпіонату Казахстану ми писали у минулому випуску рубрики. Зате в суботу відбувся фінал Кубка країни, де зустрічалися Атирау нашого Різвана Аблітарова та Кайрат Адерінсоли Есеоли. Клуб з Алма-Ати оригінально підійшов до турніру і довіряв у кубкових матчах лише своїй молоді, відтак Есеола участі у фіналі не брав. Зате в ключовому матчі у старті Атирау вийшов Аблітаров. Долю зустрічі вирішив один гол гранда, проте безпосередньої вини Аблітарова у тому епізоді не було. Провал захисту і удар з меж штрафного майданчика.

Кіпр

Ерміс Ярослава Мартинюка і Докса Євгена Павлова зіграють сьогодні.

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Євген Павлов (ДоксаКатокопіас) – 7 матчів, 2ж.к., 400 хвилин

Болгарія

На оборону аутсайдера ліги Вереї важко дивитися без сліз. Прикро, що участь в цьому бере наш Денис Васильєв. Українець та його партнери по обороні напомилялися достатньо – знову розгром. Цього разу 0:6 від Бероє.

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Денис Васильєв (Верея) – 11 матчів, 1 ж.к., 921 хвилина

Молдова

Богдан Бойчук та Владислав Краєв вже традиційно вийшли в старті Динамо-Авто і допомогли своїй команді здолати Мілсамі (1:0) в заключному матчі чемпіонату Молдови. Клуб з українцями фінішував на 6-й сходинці (при восьми учасниках). Дуель Олега Єрмака та Андрія Блізніченка не відбулася, оскільки обидва не потрапили у заявку на матч Зоря-Шериф (0:2). Перші покинули еліту, а другі стали чемпіонами.

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Богдан Бойчук (Динамо-Авто) – 20 матчів, 2 голи, 4ж.к., 1791 хвилина

Олег Єрмак (Зоря Бєльці) – 20 матчів, 1 гол, 6ж.к., 1530 хвилин

Владислав Краєв (Динамо-Авто) – 12 матчів, 2 ж.к., 950 хвилин

Олександр Лапін (Динамо-Авто) – 4 матчі, 259 хвилин

Андрій Блізінченко (Шериф)

Азербайджан

Дмитро Безотосний повернувся у стартовий склад і допоміг Габалі на виїзді перемогти Кешлю (2:1). Єдиний гол уродженець Хмельницького пропустив після виходу віч-на-віч. Дмитро вийшов з воріт, проте нападник господарів Аміл Юнанов перекинув кіпера. Віталій Квашук провів матч Карабах-Сабаїл (1:1) на лаві запасних. Марко Девіч поки відновлюється після травми і з’являється в українському медіа просторі не через виступи за

Сабаїл.

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Марко Девіч (Сабах) – 8 матчів, 5 голів, 2 ж.к., 720 хвилин

Віталій Квашук (Сабах) – 10 матчів, 1 ж.к., 725 хвилин

Дмитро Безотосний (Габала) – 8 матчів, 11 пропущених голи, 630хвилин

Кирило Петров (Нефтчі) – 9 матчів, 785 хвилин

Ігор Коротецький (Сабаїл) – 6 матчів, 2ж.к., 426 хвилин

Вірменія

Пюнік, у старті якого вийшов Максим Трусевич, протягом всього матчу переважав Арарат, проте пропустив єдиний гол в матчі з 40 метрів поступився 0:1 Арарат-Вірменія ще до перерви відвантажив три голи Арцаху, у складі якого вийшов Олександр Тупчієнко. Матч завершився з рахунком 3:1, а наш земляк відіграв 45 хвилин. Данило Рябенко дебютував у воротах Лорі в матчі з Гандзасаром (0:2). Українець неодноразово вступав у гру, врятував Лорі після виходу сам на сам, проте двічі пропустив. Другий гол влетів у ворота екс-кіпера Сталі з пенальті.

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Максим Трусевич (Пюнік) – 13 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 1124 хвилини

Олександр Тупчієнко (Арцах) – 11 матчів, 2ж.к., 867 хвилин

Данило Рябенко (Лорі) – 1 матч, 2 пропущених голи, 90 хвилин

Грузія

Діла вдома розгромила Самтредіа (3:0), а Микола Ковталюк відзначився черговим забитим голом вже в компенсований час і відсвяткував його в стилі росіянина Артема Дзюби. Уродженець Самбора, що на Львівщині, продовжує гонитву за Георгієм Габедавою, найкращим бомбардиром Еровнулі ліги на даний момент. Ігор Кошман у цьому матчі відіграв за гостей 19 хвилин. Олександр Азацький провів 90 хвилин у матчі проти Чихури, а його кутаїське Торпедо тріумфувало 2:0. Станіслав Причиненко відбігав весь матч за Колхеті проти Руставі (0:1). Кирило Дорошенко провів поєдинок на лаві запасних.

У неділю в Батумі відбувся фінал Кубка Грузії. Першолігова Гагра під керівництвом екс- тренера Олімпіка Дениса Хомутова здійснила справжню сенсацію і пробилася у вирішальну стадію. Більше того, до 74-ї хвилини фіналу проти кутаїського Торпедо саме Гагра вела в рахунку 2:0! Проте далі сталося щось неймовірне – команда Хомутова двічі пропустила (один з голів на 90+1 хвилині з пенальті) і вимушена була грати у екстратаймах. Вони

завершилися лише вилученням гравця Торпедо і підсумковою серією пенальті. Примітно, що у воротах Гагри протягом всього сезону стояв українець Вадим Шевчук. На жаль, 20-річному екс-гравцю Ворскли не судилося стати героєм – чотири удари з позначки стали для нього своєрідним Днем бабака. Кожного разу наш кіпер завалювався в лівий бік і жодного удару парирувати не зміг. Зрештою, можемо порадіти за іншого українця – колишній захисник Динамо, Металіста та Чорноморця Олександр Азацький відіграв 120 хвилин за переможців і здобув Кубок Грузії!

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Дмитро Іванісеня (Динамо Тб) – 29 матчів, 3 голи, 5 ж.к., 2224 хвилини

Микола Ковталюк (Діла) – 28 матчів, 18 голів, 4ж.к., 1825 хвилин

Сергій Третяк (Сіоні) – 8 матчів, 551 хвилина

Сергій Погорілий (Самтредіа) – 6 матчів, 17 пропущених голів, 1 ж.к., 540 хвилин

Ігор Кошман (Самтредіа) – 15 матчів, 1 гол, 835 хвилин

Дмитро Ульянов (Самтредіа) – 2 матчі, 178 хвилин

Єгор Смирнов (Самтредіа) – 3 матчі, 145 хвилин

Ілля Михальов (Колхеті) – 20 матчів, 7 голів, 5 ж.к., 1750 хвилин

Кирило Дорошенко (Колхеті) – 13 матчів, 1 гол, 992 хвилини

Олександр Азацький (Торпедо Кт) – 15 матчів, 3 ж.к., 1350хвилин

Станіслав Причиненко (Колхеті) – 8 матчів, 1 ж.к., 640 хвилин