В субботу 8-й тур Серии А открывал поединок между неаполитанцами и "быками". Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Лидер Серии А – Наполи – принимал Торино. Хозяева вышли вперед уже в начале матча: Руй убежал левым флангом и навесил в штрафную – Замбо-Ангисса головой в касание пробил мимо Милинковича-Савича.

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Через шесть минут камерунский полузащитник оформил дубль: подхватив мяч в середине поля, он рванул с ним к воротам соперника правым флангом. Все ждали передачи, но Андре решил сыграть сам, вошел во вратарский и точным ударом нашел щель между стойкой и кипером.

После второго гола Торино, казалось, переломил ход поединка, но ненадолго. Переведя дыхание неаполитанцы продолжили накатывать атаки на ворота туринцев. Одна из них завершилась голом в конце первого тайма. Кварацхелия получил заброс еще на своей половине поля и на крейсерской скорости в окружении защитников домчал до владений Милинковича-Савича. Не ища поддержки партнеров Хвича решил пробить и записал в свой актив уже 5 гол в сезоне.

Однако еще до перерыва гости один гол отквитали: Санабрия после хаоса в штрафной Наполи успел первым добраться к мячу и точно пробил в дальний угол. Уже в добавленное время Антонио мог оформить дубль, но замкнул пас Влашича неточно. После отдыха рисунок игры не изменился. Гости пытались отыграться, а хозяева исправно мешали им в этом. Как следствие, больше голов зрители не увидели.

Победа принесла Наполи 20 очков и закрепила на вершине турнирной таблицы Серии А, Торино с 10 пунктами – девятый.

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