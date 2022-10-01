Олександр Зінченко повернувся у стартовий склад після кількох пошкоджень. Матч, як і онлайн-трансляція Арсенал – Тоттенхем на "Футбол 24", стартував о 14:30. Одне з найпринциповіших дербі в АПЛ 2022/23 набуло додаткових сенсів. "Каноніри" перед міжнародною паузою лідирували у турнірній таблиці, але випереджали команду Конте, як і Манчестер Сіті, лише на 1 бал. Зінченко і компанія ефектно виграли всі 3 домашні поєдинки сезону, а "шпори" ще не програвали. Чиясь серія мала обірватися. Цікаво, що в останніх 5 зустрічах команд вигравали виключно господарі.

Арсенал – Тоттенхем: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Дуже активний початок господарів. Сака проходить правим краєм і подає, Мартінеллі ефекто стріляє з льоту. Льоріс перевів у стійку. Джака кілька разів намагався пробивати/скидати після навісів. Швейцарець традиційно виглядає одним із найгостріших серед тих, кого не дуже очікуєш побачити у зонах завершення. Перша відповідь Тоттенхема на 13 хвилині. Сон закинув зі штрафного, Дайєр прокинув ще вперед, а Ремсдейл впорався з ударом Рішарлісона впритул. Сака втретє знайшов партнера у штрафному, але Едегор дав прямо по центру, де вже чатував Льоріс.

Джака приклався здалеку. Було дуже близько. А ось наступний дальній удар виявився ідеальним. Сака покотив Вайту, той у центр, де Партей бахнув у дев'ятку. "Шпори" зрівняли через якихось 11 хвилин. Габріель завалив на газон Рішарлісона. Кейн пробив пенальті по центру, Ремсдейл завалився в кут. Тільки Лестеру Харрі забиває частіше. Це вже 14 гол (плюс ще 3 асисти) нападника збірної Англії за 18 матчів проти "канонірів". Класно розписана комбінація. Сон на Рішарлісона, той ліворуч. Перішіч уникнув офсайду і подав, Кейн виграв повітря, але пробив у воротаря.

Джака з Едегором розіграли і вивели Жезуса у штрафний. Габріел розкидав фінтами трьох захисників, однак Льоріса переграти не зумів. Добити з кількох метрів теж уже не вийшло. Подачу з лівого краю не замкнув Жезус, а далі до м'яча тягнувся ще й Сака, якому також не вдалося влучити як належить. Видовищна перша половина. За ударами 9:4 на користь Арсенала, а ось Тоттенхем награв на більший xG (0,51:1,31).

Команда Конте ефективніше розпоряджається м'ячем в атаці. Усі 4 постріли гостей – з меж штрафного, зокрема, 2 стовідсоткові моменти. В Арсенала таких ударів 5, а на сотку не оцінили жодний удар. Зінченко у першому таймі був не дуже помітним попереду. Тим не менше 5 разів повертав м'яч, 11 разів пасував у фінальну третину поля. Дав себе пройти стільки, ж скільки сам обігрував суперників (по 1), програв лише одне єдиноборство з 4 і припустився тільки 5 втрат при передачах (34 з 39).

На старті другої половини Арсенал знову вийшов уперед. Льоріс потягнув удар Сака метрів з 13, а далі почалася клоунада. Ромеро прокинув поміж рук свого ж голкіпера – ідеально для Жезуса, який причаївся саме там, де потрібно, перед порожніми воротами. Усе той же бразильський нападник пробивав після націленої подачі Вайта. Зовсім поруч зі стійкою. VAR переглянув, чи не збивали Жезуса в епізоді, який міг натякати на коробочку захисників Тоттенхема. Тут без пенальті.

Зінченко спочатку видав пас на хід Мартінеллі біля чужих воріт, а у зворотній атаці заблокував спробу загострити від Рішарлісона. Сашко бере участь у ще кількох атаках. Джака і Мартінеллі обігрувалися з українцем. Однак далі удар Жезуса в руки Льорісу (схоже на офсайд) і заблокований пас бразильця. Емерсон грубо врізав Мартінеллі по нозі. Чи тягнуло це на миттєву червону картку, ще те питання. Ентоні Тейлор безкомпромісний. Третій гол "канонірів" зробив центр поля. Партей пройшов і віддав Мартінеллі, який у боротьбі відкинув на Джаку. Граніт уперше за 5 сезонів забив більше одного м'яча за сезон АПЛ!

Тірні замінив Зінченка на 72 хвилині. Покидає поле і Томас Партей, який також тільки відновився від травми. Локонга відіграє останні 20 з лишком хвилин. Відразу 4 заміни від Конте. Сона, Перішіча, Рішарлісона та Лангле замінили Біссума, Дохерті, Сессеньйон і Санчес. Конте вивішує білий прапор? Пішли 2 гравці атаки, вийшли 3 захисники та опорник. На 80-й вийшли Вієйра та Нкетія. Відпочинок для Едегора та Жезуса. Арсенал домінує після 73-ї. Безпорадно дивиться Конте за тим, як суперник володіє м'ячем аж 89% часу в цій десятихвилинці.

Тірні блискуче пробив здалеку. Льоріс виконав уже 5 сейв. Мартінеллі закрутив над поперечиною зі штрафного по лівому флангу. Останній акорд у цьому дербі. Арсенал відривається від Тоттенхема і Манчестер Сіті, в якого дербі з МЮ у запасі, на 4 очки. Попри першу поразку в сезоні АПЛ команда Конте не втратить 3 місце за підсумками цього туру.