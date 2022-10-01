У суботу 8-й тур Серії А відкривав поєдинок між неаполітанцями та "биками". Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Лідер Серії А – Наполі – приймав Торіно. Господарі вийшли вперед вже на початку матчу: Руй втік лівим флангом і навісив у штрафний майданчик – Замбо-Ангісса головою в дотик пробив повз Мілінковіча-Савіча.

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За шість хвилин камерунський півзахисник оформив дубль: підхопивши м'яч в середині поля, він рвонув з ним до воріт суперника правим флангом. Всі чекали передачі, але Андре вирішив зіграти сам, увійшов у воротарський і влучним ударом знайшов щілину між стійкою і кіпером.

Після другого гола Торіно, здавалось, переламав перебіг поєдинку, однак ненадовго. Первівши подих неаполітанці продовжили накочувати атаки на ворота туринців. Одна з них завершилась голом наприкінці першого тайму. Кварацхелія отримав закидання ще на своїй половині поля і на крейсерській швидкості в оточенні захисників домчав до володінь Мілінковіча-Савіча. Не шукаючи підтримки партнерів Хвіча вирішив пробити і записав до свого активу вже 5 гол у сезоні.

Однак ще до перерви гості один гол відквитали: Санабрія після хаосу у штрафному майданчику Наполі встиг першим дістатися до м'яча і влучно пробив у дальній кут. Вже у доданий час Антоніо міг оформити дубль, однак замкнув пас Влашіча неточно. Після відпочинку малюнок гри не змінився. Гості намагались відігратись, а господарі справно заважали їм у цьому. Як наслідок, більше голів глядачі не побачили.

Перемога принесла Наполі 20 очок і закріпила на вершині турнірної таблиці Серії А, Торіно з 10 пунктами – дев'ятий.

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