Украинец может стать еще одним бесплатным новичком Ромы после Белотти, Дибалы и Матича, сообщает Calciomercato.

Малиновский назвал желаемых для Украины соперников в отборе на Евро-2024

Источник настаивает, что контракт Малиновского с Аталантой истекает следующим летом, а сложные отношения с Гасперини не дают надежд на продление. Роксана, жена 29-летнего хавбека, стремится остаться в Италии, а громкое имя Жозе Моуринью еще больше привлекает направление в Рим. Малиновский рассчитывает вдвое увеличить свою зарплату, которая сейчас составляет 1 млн евро в год. Прямых контактов с "волками" пока не было, но уже в январе Руслан будет иметь право договариваться с другими клубами.

Заметим, что информация о том, что контракт Руслана действует до лета 2023 года, не соответствует действительности. Летом 2019-го, переходя из Генка, украинец подписал соглашение на 5 лет. Соответственно, данные Transfermarkt ошибочны – контракт Малиновского с Аталантой на самом деле рассчитан до лета 2024-го.

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