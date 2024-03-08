После назначения Франческо Кальцоны главным тренером Наполи результаты команды постепенно пошли вверх. Ничья с Барселоной в первом матче 1/8 ЛЧ, разгром Сассуоло 6:1 и победа над Ювентусом – действующий чемпион Италии понемногу набирает форму, поднявшись на 7 место турнирной таблицы Серии А. Во вторник Наполи снова будет противостоять Барселоне в ЛЧ, а сегодняшний матч с Торино – середняком чемпионата Италии – был генеральной репетицией к игре против “блаугранас”.

Барселона потеряла двух ключевых игроков на матч с Наполи – ЛЧ под угрозой

Торино вышел на игру без главного тренера. Иван Юрич сидел в VIP-ложе из-за дисквалификации за свои скандальные высказывания в предыдущем матче с Фиорентиной.

Первый классный момент создал Наполи. На 14-й минуте Кварацхелия получил пас от Политано, вошел в штрафную, но с нескольких метров не смог пробить Милинковича-Савича. Торино ответил ударом Сапаты с линии штрафной – Мерет справился. В дальнейшем остроты у обоих ворот было минимум. Только в концовке тайма Хвича решился на удар из центрального круга – очень неудачно. Еще с одной попыткой грузина, который был самым активным в первые 45 минут, справился Милинкович-Савич. Вот и все до перерыва. 0:0.

Во втором тайме Наполи таки достиг своего. На 61-й минуте Хвича Кварацхелия замкнул подачу Марио Руя, выведя хозяев вперед. Но радовались "партенопейцы" недолго. На 64-й минуте Санабрия, который провел на поле всего несколько секунд, ударом через себя завершил розыгрыш углового. Нападающий Торино подстроился под мяч, который отскочил от Замбо-Ангисса, и вколотил его в сетку. Мерет был бессилен.

Во второй раз пробить Ваню Милинковича-Савича неаполитанцы уже не смогли, хотя моменты были. Действующий чемпион довольствовался только ничьей.

1:1 – Наполи прервал победную серию в чемпионате и не смог догнать Аталанту. Подопечные Франческо Кальцоны набрали 44 очка и занимают 7 место – впереди игра с Барселоной в ЛЧ. Торино же остался десятым, имея 38 баллов.