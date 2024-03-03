Торино и Фиорентина устроили настоящую войну в матче 27-го тура Серии А.

Игра завершилась нулевой ничьей, но страстей хватало – отмененный гол, удаление. Тренеры имели свои разборки. Дошло до того, что наставник Торино Иван Юрич крикнул Винченцо Итальяно: “Я перережу тебе горло”. Впрочем, после финального свистка специалисты вместе пришли на флеш-интервью и уладили конфликт.

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Юрич: Мы можем обняться? Я был действительно зол на Винченцо, но перестарался и должен извиниться. У нас одинаково горячая кровь, мы очень вспыльчивы во время игр.

Итальяно: Надеюсь, фотографии наших объятий распространятся. Это должно быть примером для других.

Юрич: Хорошо, но не могу обещать, что это больше не повторится (смеется).

We continue our “only in Italy” series with an all timer



In the middle of a HEATED argument, Torino's coach Ivan Juric, told Fiorentina coach Vincenzo Italiano:



“I’ll cut your throat.”



After the game Juric asked to hug it out while on TV for interviews:



“Can we hug it out?… pic.twitter.com/LTmydERpqd — Italian Football TV (@IFTVofficial) March 3, 2024

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