"Я перережу тебе горло": тренеры ошалели во время матча Серии А – финал в прямом эфире шокировал
Торино и Фиорентина устроили настоящую войну в матче 27-го тура Серии А.
Игра завершилась нулевой ничьей, но страстей хватало – отмененный гол, удаление. Тренеры имели свои разборки. Дошло до того, что наставник Торино Иван Юрич крикнул Винченцо Итальяно: “Я перережу тебе горло”. Впрочем, после финального свистка специалисты вместе пришли на флеш-интервью и уладили конфликт.
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Юрич: Мы можем обняться? Я был действительно зол на Винченцо, но перестарался и должен извиниться. У нас одинаково горячая кровь, мы очень вспыльчивы во время игр.
Итальяно: Надеюсь, фотографии наших объятий распространятся. Это должно быть примером для других.
Юрич: Хорошо, но не могу обещать, что это больше не повторится (смеется).
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