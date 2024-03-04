Барселона потеряла двух ключевых игроков на матч с Наполи – ЛЧ под угрозой
Полузащитники Барселоны Френки де Йонг и Педри не смогут помочь команде в ближайших матчах.
В матче против Атлетика (0:0) испанец и голландец получили травмы. Как сообщает AS, оба полузащитника не сыграют в Лиге чемпионов против Наполи.
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У Педри разрыв прямой мышцы бедра правой ноги. Он будет отсутствовать примерно 5-6 недель. У Френки де Йонга диагностировано растяжение правого голеностопа второй степени и ожидается, что он пробудет в лазарете 3-4 недели.
Хави располагает лишь четырьмя здоровыми полузащитниками: Ромеу, Гюндогана, Серхи Роберто и Фермина Лопеса.
Напомним, в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона и Наполи сыграли вничью 1:1. Ответный матч запланирован на 12 марта.
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