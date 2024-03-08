Після призначення Франческо Кальцони головним тренером Наполі результати команди поступово пішли вгору. Нічия з Барселоною в першому матчі 1/8 ЛЧ, розгром Сассуоло 6:1 і перемога над Ювентусом – чинний чемпіон Італії потрохи набирає форму, піднявшись на 7 місце турнірної таблиці Серії А. У вівторок Наполі знову протистоятиме Барселоні в ЛЧ, а сьогоднішній матч з Торіно – середняком чемпіонату Італії – був генеральною репетицією до гри проти "блаугранас".

Барселона втратила двох ключових гравців на матч з Наполі – ЛЧ під загрозою

Торіно вийшов на гру без головного тренера. Іван Юріч сидів у VIP-ложі через дискваліфікацію за свої скандальні висловлювання в попередньому матчі з Фіорентиною.

Перший класний момент створив Наполі. На 14-й хвилині Кварацхелія отримав пас від Політано, увійшов у штрафний, але з кількох метрів не зміг пробити Мілінковіча-Савіча. Торіно відповів ударом Сапати з лінії штрафного – Мерет впорався. У подальшому гостроти біля обох воріт було мінімум. Тільки наприкінці тайму Хвіча наважився на удар з центрального кола – дуже невдало. Ще з однією спробою грузина, який був найактивнішим у перші 45 хвилин, впорався Мілінковіч-Савіч. Оце й усе до перерви. 0:0.

У другому таймі Наполі таки досяг свого. На 61-й хвилині Хвіча Кварацхелія замкнув подачу Маріо Руя, вивівши господарів уперед. Але раділи "партенопейці" недовго. На 64-й хвилині Санабрія, який провів на полі лише кілька секунд, ударом через себе завершив розіграш кутового. Нападник Торіно підлаштувався під м'яч, який відскочив від Замбо-Ангісса, і вгатив його в сітку. Мерет був безсилий.

Вдруге пробити Ваню Мілінковіча-Савіча неаполітанці вже не змогли, хоча моменти були. Чинний чемпіон вдовольнився тільки нічиєю.

1:1 – Наполі перервав переможну серію в чемпіонаті та не зміг наздогнати Аталанту. Підопічні Франческо Кальцони набрали 44 очки і посідають 7 місце – попереду гра з Барселоною в ЛЧ. Торіно ж залишився десятим, маючи 38 балів.