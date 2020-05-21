Наполи согласовал дешевый трансфер вингера сборной Бразилии

24-летний вингер Гремио и сборной Бразилии в шаге от переезда в Серию А.

Наполи договорился с Гремио о трансфере Эвертона за 25 миллионов евро. Клубы почти согласовали все детали, но теперь свое слово должен сказать футболист, который взял время на принятие важного решения, информирует Sportmediaset.

Неаполитанцы пытаются воспользоваться ситуацией и выиграть от выгодного курса. Если в начале года 25 млн евро стоили около 100 млн бразильских реалов, то теперь эта сумма равна 155 миллионам. Именно поэтому руководство Гремио приняло предложение Наполи.

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Эвертон прекрасно вписывается в 433 Гаттузо. В Италии ему предлагают 4-летний контракт с зарплатой в 4 млн евро. Вингер сборной Бразилии не отказывает Наполи, но хочет все взвесить.

Он стал звездой на Копа Америка-2019 – выиграл там "Золотую бутсу". После чего привлек внимание топ-клубов. Эвертона даже пытался подписать донецкий Шахтер, однако Гремио отказал "горнякам" в трансфере своего лидера.

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