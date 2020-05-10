Наполи может осуществить звездный обмен с Интером

Наполи попытается вмешаться в переговоры ПСЖ и Интера по Мауро Икарди.

Президент "партенопейцев" Аурелио де Лаурентис готов пожертвовать одним из своих лидеров ради аргентинца, информирует FCInterNews.

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Аренда Икарди в ПСЖ заканчивается 31 мая, а французы не готовы платить 65 млн евро выкупа. Спортивный директор парижан Леонардо также хотел организовать обмен, однако ни один из предложенных игроков не нужен Интеру. А вот у Наполи есть интересные варианты – это Аркадиуш Милик или Аллан, благодаря которым можно договориться с миланцами. Сам Икарди не прочь вернуться в Италию после одного года за границей.

Добавим, что в нынешнем сезоне Мауро провел 31 матч во всех турнирах и забил 20 мячей.

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