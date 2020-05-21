Наполі узгодив дешевий трансфер вінгера збірної Бразилії

24-річний вінгер Греміо та збірної Бразилії за крок від переїзду в Серію А.

Наполі домовився з Греміо про трансфер Евертона за 25 мільйонів євро. Клуби майже узгодили всі деталі, але тепер своє слово повинен сказати футболіст, який взяв час на прийняття важливого рішення, інформує Sportmediaset.

Неаполітанці намагаються скористатися ситуацією та виграти від вигідного курсу. Якщо на початку року 25 млн євро коштували близько 100 млн бразильських реалів, то тепер ця сума дорівнює 155 мільйонам. Саме тому керівництво Греміо прийняло пропозицію Наполі.

Наполі може здійснити зірковий обмін з Інтером

Евертон чудово вписується в 433 Гаттузо. В Італії йому пропонують 4-річний контракт із зарплатнею в 4 млн євро. Вінгер збірної Бразилії не відмовляє Наполі, але хоче все зважити.

Він став зіркою на Копа Амеріка-2019 – виграв там "Золотий бутс". Після чого привернув увагу топ-клубів. Евертона навіть намагався підписати донецький Шахтар, проте Греміо відмовив "гірникам" у трансфері свого лідера.

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