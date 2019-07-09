Эвертон – главная звезда Бразилии на Копа Америка-2019, который заставил забыть о Неймаре: он мог переехать в Украину

Иногда одно маленькое событие способно в корне изменить твою жизнь. В этом убедился Эвертон Соареш – форвард сборной Бразилии, который стал лучшим бомбардиром Копа Америка-2019.

Месяц назад вся Бразилия была в шоке – за несколько дней до старта Копа Америка-2019 "селесао" потеряли свою главную звезду. Неймар получил травму голеностопа в товарищеском поединке с Катаром, из-за которой, как выяснилось позже, не смог принять участие в домашнем для пентакампеонов турнире.

Казалось, что амбиции бразильцев на чемпионский титул получили серьезный удар, однако в итоге все сложилось наилучшим образом – команда Тите стала сильнейшей на континенте, пропустив за 6 поединков лишь один гол, да и тот только в финале.

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Одним из героев нации для Бразилии стал не слишком известный европейским болельщикам нападающий Эвертон Соареш, выступающий за Гремио. 23-летний форвард с тремя голами и одним ассистом стал не только лучшим бомбардиром Копа Америка, но и набрал больше всех баллов (4) по системе "гол+пас" – довольно неожиданно, учитывая наличие Лионеля Месси, Эдинсона Кавани, Луиса Суареса, Габриэля Жезуса, Роберто Фирмино и других раскрученных бомбардиров. Еще большего эффекта феноменальному выступлению Эвертона придает тот факт, что до старта Копа Америка он сыграл за "селесао" всего 6 матчей (в каждом из которых выходил на замену), а дебютировал за национальную команду 8 сентября 2018-го в возрасте 22-х лет!

Пока главная "прима" современной Бразилии всеми силами пытается покинуть ПСЖ и выйти сухим из воды в деле по обвинению в изнасиловании, Эвертон получил свой шанс в национальной сборной. Заменой Неймару в стартовом составе в начале Копа Америка стал вингер Аякса Давид Нерес, однако Тите на заключительные 10 минут поединка против Боливии выпустил нападающего Гремио.

Несмотря на мизерное количество игрового времени, Эвертон успел забить дебютный гол за "селесао" – нападающий в стиле Неймара сместился с левого фланга в центр и эффектным ударом установил окончательный счет матча. 3:0 – Бразилия уверенно начала домашний турнир.

Everton's goal for Brazil vs Bolivia in last night's #CopaAmerica opener pic.twitter.com/pJb5dYMnxT — World Football Index (@WorldFootballi) 15 червня 2019 р. В матче 2-го тура против Венесуэлы Эвертон получил уже 19 минут игрового времени. Нападающий снова мог отличиться, теперь уже ассистом – на 86-й минуте бразилец в штрафной обыграл оппонента и выкатил мяч на Филиппе Коутиньо, гол которого был отменен из-за сомнительного офсайда после использования VAR. В третьем туре против Перу Эвертон вышел в стартовом составе и стал одним из лучших игроков матча. В активе 23-летнего форварда эффектный забитый гол, ассист на Виллиана, а также успешный дриблинг, который раз за разом сбивал соперников с толку.

Далее были не слишком удачные матчи против Парагвая в четвертьфинале и Аргентины в 1/2 финала. Против "альбиселесте" Эвертон сыграл только первый тайм, после чего был заменен. Казалось, сказка нападающего завершена, однако на финальный поединок Копа Америка против Перу форвард Гремио вышел в старте и был признан лучшим игроком матча.

В первом тайме Эвертон открыл счет после паса Жезуса, а в конце поединка его невероятный рывок в штрафную завершился фолом перуанцев и реализованным пенальти Ришарлисона. 3:1 – Бразилия в девятый раз в своей истории выиграла Копа Америка!

Gabriel Jesus sets up Everton SUBLIMELY to give give Brazil the lead in the Copa America final!



UNREAL footwork!#CopaAmerica #ManCity pic.twitter.com/ijiKEwfn3A — Superbia Proelia (@SuperbiaProeIia) 7 липня 2019 р.

Эвертон стал настоящим открытием турнира. 3 гола и 1 ассист за 341 сыгранную минуту, 5 из 6 ударов попали в створ ворот (83%) – невероятная эффективность форварда Гремио! Впрочем, этого практически наверняка бы не случилось, если бы не травма Неймара. "Не было бы счастья, но несчастье помогло", – именно этот девиз лучше всего подходит к Эвертону на Копа Америка.

Новоиспеченная звезда Бразилии, который родился 22 марта 1996 года, выступает за Гремио с 2012-го. Сначала Эвертон перебрался в клуб из Порту-Алегри на правах аренды с Форталезы, а за год стал полноправным игроком Гремио, за который выступает до сих пор. Дебютировал в бразильской Серии А 20 апреля 2014-го.

В 2016-м форвард помог Гремио выиграть Кубок Бразилии, который стал для Эвертона первым трофеем в карьере. Спустя год ставки повысились – Гремио завоевал Кубок Либертадорес и получил право выступать на Клубном чемпионате мира. Там Эвертон отличился голом в полуфинальном поединке против Пачуки, а вот в проигранном Реалу финале бразилец вышел только на замену.

Прошлый год стал для Эвертона самым результативным в карьере – форвард забил 10 голов в чемпионате Бразилии, а Гремио занял 4 место. Выступления нападающего привлекли внимание наставника "селесао" Тите, который впервые вызвал Эвертона в сборную Бразилии и выпустил на замену в товарищеском матче против США (8 сентября 2018 года). Именно 2018-й можно назвать переломным моментом в карьере Cebolinha – так называют Эвертона за определенное сходство с героем местного мультсериала (аналог известного Чиполлино).

Ему уже 23, но он до сих пор не покидал пределы Бразилии – нетипичный случай, который свидетельствует об определенной неуверенности тех же европейских клубов в перспективах Эвертона. В свое время от подписания бразильца отказались в России: в 2017 году – Спартак, а год спустя уже Зенит не рискнул платить Гремио 20 млн евро. Впрочем, после роскошного выступления на Копа Америка Эвертон, вероятнее всего, все же сменит чемпионат. Скорость, роскошный дриблинг, мощный удар – у форварда есть все качества для того, чтобы закрепиться в Европе.

Интересно, что подписать открытие Копа Америка пытался донецкий Шахтер, однако Гремио отказался отпускать Эвертона. Также на форварда претендовали клубы из Манчестера, которые еще несколько месяцев назад готовы были заплатить около 30 млн евро. Впрочем, бразильский клуб отклонил и эти предложения – неудивительно, ведь еще год назад трансферная стоимость нападающего составляла смешные 7 млн ​​евро, а месяц назад – 20 млн. После триумфа на континентальном первенстве бразильцы могут заработать несколько десятков миллионов за одного из лучших игроков турнира , контракт которого с Гремио истекает в конце 2022 года.

В личной жизни у Эвертона также все в порядке – он имеет репутацию примерного семьянина. Вместе с женой Исой нападающий воспитывает дочь, а вскоре супруги ожидают пополнения.

По словам самого игрока, он мечтает попробовать свои силы в топ-чемпионате. "Выступления в Лиге чемпионов – мечта любого футболиста. Надеюсь, у меня будет такая возможность, ведь за последний месяц моя жизнь кардинально изменилась.

Триумф на Копа Америка – самый важный день моей жизни, наравне с победой в Копа Либертадорес. Эти вещи останутся в памяти на всю жизнь. Конечно, если бы Неймар был здоров, я вряд ли получил бы столько игрового времени. Но я рад, что сумел помочь команде", – заявил Эвертон.

Последний месяц жизни бразильского форварда напоминает сказку – из серой неприметной птицы Эвертон превратился в прекрасного лебедя. Впрочем, нападающему не стоит летать в облаках, ведь после возвращения Неймара форвард Гремио, скорее всего, снова станет лишь резервистом. На Копа Америка Эвертон продемонстрировал свой максимум, затмив даже именитых конкурентов стоимостью более 100 млн евро. Не исключено, что сейчас – лучший момент в карьере форварда, который так и рискует остаться звездой одного турнира. Звездой триумфального для Бразилии Копа Америка-2019.

Бразилія заслужено з титулом, лють Мессі, свавілля VAR, здобутки та фейли гравців Динамо – якою була Копа Амеріка-2019