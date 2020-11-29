Наполи – Рома: онлайн-трансляция матча Серии А
Наполи в рамках 9-го тура итальянской Серии А принимает Рому. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 9-го тура Ла Лиги Наполи – Рома начался в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Наполи:
| StartingXI: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Lozano, Zielinski, Insigne, Mertens.#NapoliRoma— Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 29, 2020
#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/EN0sDsMjy6
Рома:
??????— AS Roma (@OfficialASRoma) November 29, 2020
La nostra formazione per #NapoliRoma
DAJE ROMA DAJE! pic.twitter.com/Ogd5WaSePX
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