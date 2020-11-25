Руководство "партенопейцев" не выплачивает команде зарплату аж с июля, сообщаетCalcioNapoli24 со ссылкой на журналиста RAI Чиро Венерато.

Наполи согласовал новый контракт с Гаттузо, – GdS

Игроки долго мирились с ситуацией, но вскоре терпение может лопнуть. Напряжение вызвало конфликт с Дженнаро Гаттузо, который просит подопечных бороться до конца и публично не жаловаться на огромные долги. Руководство якобы пообещало рассчитаться до конца года.

Добавим, что Наполи занимает шестую строчку Серии А, набрав 14 очков в 8 турах.

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