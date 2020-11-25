Чемпион Италии, Аргентины и всего мира. Гений, величие которого сопоставимо разве что с Королем футбола Пеле. А еще – скандалист, бунтарь, казанова и наркоман. К нему не удастся быть равнодушным. В конце 80-х возникла Церковь Марадоны, которая распространилась по всему миру и имеет несколько тысяч верующих адептов. Стадионы, на которых выступал Эль Диего, превращались в храмы поклонения кумиру. Правда, так было не всегда и не везде.

Это история любви и ненависти между Марадоной и фанатами "Наполи", "Бока Хуниорс", баскского "Атлетика", "Архентинос Хуниорс", сборной Аргентины.

Пролог. "Лос Себольистас"

Диего рос в Вилла-Фьорито – бедном и потрепанном квартале Буэнос-Айреса в убогой пролетарской многодетной семье. Географически он имел больше шансов попасть в "Ланус", "Индепендьенте" или "Ривер Плейт". Однако судьба распорядилась по-другому. Марадону взяли в структуру "Архентинос Хуниорс", детскую команду "Лос Себольистас" (в переводе – "Луковички"). Здесь к нему пришла первая слава.

Обычно на домашних матчах "Архентинос" Диего вместе с другими мальчишками подавал мячи, а заодно жадно пожирал глазами своих кумиров. В гости приехала "Бока". После первого тайма "луковички" высыпали на газон и начали возиться с мячом. Марадона подхватил снаряд и мощно пробил на другую половину поля. Мяч, описав в воздухе плавную дугу, попал в голову детского тренера дона Яйо. Трибуны взорвались хохотом. Диего, понимая, что привлек внимание всего стадиона, подхватил другой мяч и стал демонстрировать все, на что способен. А умел он уже тогда немало!

Перерыв закончился, команды уже на поле, а вундеркинд и не думает завершать свое шоу. "Que-se-que-de! Que-se-que-de!" – зарядила арена. "Пусть остается! Пусть остается!" Фантастика.

"Кричал весь стадион: не только фанаты "Архентинос", но и болельщики "Боки", причем даже громче. О, болельщики "Боки"! Думаю, именно тогда я начал чувствовать то, что чувствую и сейчас: я понял, что когда -нибудь мы будем вместе", – вспоминал в своей автобиографической книге Диего Армандо.

"Бока Хуниорс". Атака баррабравас

На "Бомбонере", родной арене "Бока Хуниорс", начался настоящий взлет Марадоны. Здесь же Диего и приземлился, когда, как побитая собака, приехал заканчивать карьеру.

В 1981-м произошло первое пришествие гения. В то время "Бока" представляла собой очень печальное зрелище. Команда четыре года подряд пролетала мимо чемпионского титула. Фанаты свирепствовали и прибегали к радикальным методам. После четырех ничьих базу клуба в Ла-Кандела посетили незваные, очень сердитые гости.

...Марадона, опершись к стене, стоял в очереди к телефону, чтобы пощебетать с любимой Клаудией. На проводе между тем висел одноклубник Моно Перотти, который неожиданно получил удар по ногам. В помещение ворвались несколько десятков баррабравас – самого крутого и жестокого фанатского крыла "Боки".

"Я заметил стволы, настоящее оружие, – рассказывал вскоре Марадона. – Выглянув в окно, увидел с десяток машин на стоянке – все их. Они хотели побить Тано Пернию, Руссо Рибольци, Панчо Са. Я глазам своим не верил".

На фото: Наше время. Вожак баррабравас "Боки" Мауро Мартин выполняет угрожающий жест

Шок длился не более минуты. Диего овладел собой и выступил в защиту команды: "Вы пришли сюда нас испугать. Зачем? Завтра никто не выйдет на игру – я, по крайней мере, играть не буду". Среди визитеров выделялся Хосе Баррита, известный под прозвищем Эль Абуэло ("Дедушка"). Вожак барры попытался убедить 20-летнего гения: "Слушай, Диего, газеты пишут, что некоторые из этих пацанов не хотят тебе пасовать, что они не хотят для тебя бегать. Поэтому мы сейчас обо всем позаботимся". "Нет, это ты послушай!"

Под натиском отважного "малыша" крутые ребята отступили. В тот вечер Марадона заслужил уважение всей команды. Кто-то из молодых даже расплакался: "Я думал, они нас всех убьют. Диего, спасибо тебе..." А на следующий день Марадона вышел с капитанской повязкой – "Бока" обыграла "Эстудиантес". Инцидент на базе сплотил коллектив. "Сине-желтые" добрались до финиша чемпионата первыми, а популярность лидера "Боки" достигла нереальных по меркам Аргентины масштабов.

"Я в ресторан сходить пообедать, не мог без того, чтобы чего-то не случилось, чтобы вокруг меня 200 тысяч людей не устроили тесноту, требуя автографы".

"Наполи". "Не смейте трогать жену Марадоны"

Итальянский клуб мечтал подписать Марадону, начиная с 1979 года, когда сделал первые робкие попытки привлечь внимание аргентинской звезды. Реализовать же намерения "Наполи" удалось лишь через 5 лет. Диего со скандалом хлопнул дверью в офисе вице-президента "Барселоны" Жоана Гаспара и все же взял курс на юг Италии.

Пятого июля арена "Сан-Паоло" трещала по швам. Восемьдесят тысяч болельщиков забили ее до краев, чтобы на свои глаза увидеть презентацию Марадоны в голубой футболке "Наполи". Виновник действа взял в руки микрофон и на ломаном итальянском сказал: "Buona sera, napolitani. Sono molto felice di essere con voi..." – "Добрый вечер, неаполитанцы. Я очень рад, что нахожусь вместе с вами".

На трибунах началось настоящее безумие в хорошем смысле этого слова. Тифози затянули гимн, написанный специально для именитого новичка: "Марадона, ну-ка, если не сейчас, то никогда! Здесь твоя Аргентина, мы не можем больше ждать".

"А потом из динамиков зазвучала другая песня – на мелодию "Эль Чокло", знаменитого аргентинского танго, – вспоминает Диего. – Здесь они попали в десятку, ведь я так люблю танго! Я находился там 15 минут, всего 15 минут. Когда возвращался, спускаясь по лестнице туннеля стадиона, то увидел Клаудию и обнял ее, всхлипывая. Ноги у меня тряслись, как тогда, когда впервые сыграл за "Боку".

Тронутого Марадону преградили журналисты и услышали от него: "Я хочу стать кумиром для бедных детей Неаполя. Они так похожи на меня в Буэнос-Айресе".

Его полюбили с первого дня, с первого слова, с первого прикосновения к мячу. Говорят, если вас любят неаполитанцы – вас любят по-настоящему. Марадоне неоднократно приходилось слышать: "Я люблю тебя больше, чем своих детей". В большом почете была и жена лидера "Наполи": "Не смейте трогать жену Марадоны, иначе он в воскресенье не захочет играть".

Дорога Диего от дома до клубной базы каждый раз становилась для него испытанием на ловкость и хитрость – перед забором толпились сотни охотников за автографами. "Мне предстояло каким-то образом выйти и быть наготове за дверью гаража, пока двигатель ревел и запускался... Здесь я давал отмашку, двери открывались и я врезался в толпу, которая наконец расступалась, чтобы я мог проехать. Те же, кто разгадали мою тактику, преследовали меня на мопедах. Приходилось от них отрываться на "Мерседесе" или "Феррари", – смеется Марадона и продолжает. – В Неаполе все шло для меня так хорошо, я принес людям то, чего у них не было: пасы пяткой, обводки и титулы, но – самое главное – я дал им возможность гордиться. Потому что перед моим приходом никто не хотел связываться с Неаполем".

Сборная Аргентины. "Они вытоптали маме весь сад"

Марадона дважды выводил национальную команду в финал чемпионата мира. И если в 1990-м "альбиселесте" уступили ФРГ, то Мексика-1986 стала для этой команды абсолютным счастьем.

...Диего стоял на балконе Розового Дворца, резиденции президента Аргентины, а внизу ревело бело-голубое море из десятков, а может и сотен тысяч аргентинских фанов. "Мы чувствовали себя королями, – рассказывает Марадона. – Я уже был знаком с Альфонсином (аргентинский президент 1980-х – "Футбол 24"). Но в тот момент, честно говоря, я не думал ни об Альфонсине, ни о других политиках. Я думал только о народе. Я был в тот момент очень близок к нему. Если бы я мог, то сорвал бы флаг и бросил его в толпу. На том балконе в моих мыслях промелькнуло всё: Фьорито, "Архентинос", "Бока". Всё. Все мечты, которые сбылись".

После официальной церемонии парада с Кубком мира Марадона приехал в родительский дом, где его уже ожидала еще одна болельщицкая армия. "Они вытоптали маме весь сад, чуть не сведя ее с ума, они пели, кричали и несли подарки. Шли дни, а народ не расходился. Взрослые мужчины и женщины, маленькие дети – все были здесь. Настоящая осада!", – растерянно говорит кумир нации.

Однажды вечером Марадону тронули два мальчугана. Он пригласил детей к себе в дом и поиграл с ними мячиком – до безумной радости толпы. "Но это было уже слишком... Я всего лишь выиграл чемпионат мира".

"Атлетик". "Марадона, ты гомик"

24 сентября 1984 года. Страшная дата в воспоминаниях Марадоны и всех, кто на него молился. В тот день "Барселона" приехала в Бильбао, чтобы сыграть матч 4 тура чемпионата Испании против "Атлетика". К Диего прикрепили Андони Гойкоэчеа, защитника с прозвищем "Мясник". Опекун грубо и очень плотно играл с главной звездой "Барсы", а на 59-й минуте сломал Марадоне щиколотку. Аргентинец из-за этой тяжелой травмы пропустил более полугода. В сезоне 1992/93 Диего вернулся на зловещий баскский стадион "Сан-Мамес", только теперь уже в составе "Севильи".

"Атмосфера была невыносимой, – вспоминает Марадона. – Шел дождь, и свист трибун, казалось, проникал мне под кожу; тысячи и тысячи людей свистели в унисон. Как только я ступил на газон – очень зеленый и очень влажный, – посмотрел на трибуны и заметил баннер с надписью: "Maradona, Marica, te pica el gol de Endica!" – "Марадона, ты гомик, от гола Ендики у тебя до сих пор чешется в одном месте".

Ендика был форвардом "Атлетика", на счету которого единственный и победный гол в финале Кубка Испании-1984. "Барселона" с Марадоной в составе тогда капитулировала.

Дальше – больше. Баски вошли в раж и зарядили с трибун: "Гойко! Гойко! Гойко!" Восхвалением палача Марадоны они приравнивали грязный удар к рангу великого достижения или даже титула. На двадцатой минуте Диего оказался на газоне и скорчился от боли. Стадион снова взорвался: "Гойко! Гойко!", хотя Марадоне досталось от Лакабега. Стиснув зубы, аргентинец поднялся.

"Я встал, чтобы сказать им: "Вот я – стою, живой, вы меня не добили. Вы попробовали, но вам снова не удалось".

А потом у ворот "Атлетика" назначили штрафной удар. Марадона перебросил стенку, Маркос протолкнул мяч по адресу – гол! "Я всегда знал, как заставить этих басков сомкнуть пасти!" – подытожил Эль Диего.

"Архентинос Хуниорс". "От меня начали требовать 50 тысяч долларов"

После "Севильи" Диего Марадона вернулся на родину. Маэстро достиг возраста Христа, а это означало, что пора потихоньку "заокругливаться". Сначала привлекательным вариантом казался родной "Архентинос Хуниорс". Марадона практически подписал с "жуками" контракт, однако в итоге оказался в "Ньюэллз Олд Бойз". Какая муха его укусила?

"К моему домой пришли фанаты "Архентинос" и стали требовать 50 тысяч долларов, – объясняет Диего. – Начались угрозы. Они обещали превратили мою жизнь в ад. Я ответил, что у них не хватит пороха. Мне надоело, я развернулся и пошел вздремнуть".

Но вымогатели не собирались отступать. Они патрулировали у дома Марадоны и, встретив его жену с дочерьми, вылили на них ведро грязной ругани. На стене напротив отчеканили: "Марадона засс*л".

На фото: В "Ньюэллз Олд Бойз"

В помощь легенде неожиданно пришли фанаты другого клуба – "Дефенсоре де Бельграно". Несколько убедительных силовых аргументов – и ребят из "Архентинос" ветром сдуло. Вместо предыдущей надписи появился другой: "Марадона, "Бельграно" с тобой".

"Да, я всегда был готов немного пожертвовать болельщикам – на баннеры и вино, но не так, чтобы они озолотились! Если ты платишь – тебя поддерживают: не платишь – кроют матом. Я никогда не платил за поддержку. Так убивается страсть". Золотые слова, Диего!

Эпилог. Con la diez? Dios

После 13-летней одиссеи с "Барселоной", "Наполи", "Севильей" и "Ньюэллз Олд Бойз" Марадона вернулся к первоисточникам. В 1995 году, истощенный войнами с президентами клубов и руководителями федераций различных калибров, посрамлен длительными дисквалификациями за наркотики и допинг, однако непокоренный, Эль Диего вышел на поле "Бомбонеры". Как и тогда, в начале 80-х, "Бока" переживала непростые времена. Камбэк Марадоны должен был вдохнуть в нее новые силы.

"Старая песенка "Vale dies palos verdes / se llama Maradona / y todas las gallines / le chupah bien los bolas” – "Он стоит 10 лимонов баксов, его зовут Марадона, и все эти наседки пусть у него отсосут" вновь вернула мне хорошее настроение. Я вернулся на свой стадион", – растрогался Диего.

7 октября 1995-го. Матч с "Колоном". На "Бомбонере" – невероятный праздник. Первый матч Марадоны после возвращения! "Я чуть не умер, когда из центральной ложи выбежали Далма и Джанина (дочери Диего, – "Футбол 24"). Чуть не умер! Ноги у меня снова задрожали. Я поблагодарил всех за добрые намерения, но идея выпустить девочек на поле с плакатом "Папа, спасибо, что вернулся!", в то время, как я был полностью сосредоточен на игре, меня чуть не доконала. Чтобы успокоиться, я поднял глаза вверх, к небу, но увидел на одной из трибун плакат: "Con la diez? Dios. Кто под десятым номером? Бог".

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