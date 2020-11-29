Наполі – Рома: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Серії А
Наполі в рамках 9-го туру італійської Серії А приймає Рому. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 9-го туру Ла Ліги Наполі – Рома розпочнеться о 21:45 за київським часом. Телетрансляція доступна на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади
Наполі:
| StartingXI: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Lozano, Zielinski, Insigne, Mertens.#NapoliRoma— Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 29, 2020
#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/EN0sDsMjy6
Рома:
??????— AS Roma (@OfficialASRoma) November 29, 2020
La nostra formazione per #NapoliRoma
DAJE ROMA DAJE! pic.twitter.com/Ogd5WaSePX
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