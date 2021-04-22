Матч в Неаполе между Наполи и Лацио был чрезвычайно важным в вопросе борьбы за еврокубки. Партенопейцы в случае победы приблизились бы к зоне ЛЧ на дистанцию ​​в два очка – римляне же отставали от подопечных Рино Гаттузо на два зачётных балла. Таким образом, осечка сегодня была недопустимой для обоих коллективов.

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Первый тайм встречи оказался очень весёлым. Уже на 6-й минуте Лаццари ​​ворвался в штрафную Наполи и упал вследствие подножки от Ди Лоренцо – это был железный пенальти. Впрочем, после просмотра видеоповтора арбитр назначил "11-метровый" в ворота Лацио, ведь в начале атаки в штрафной "орлов" Милинкович-Савич зарядил ногой в голову Маноласу. Инсинье уверенно реализовал приговор. 1:0!

Уже на 12-й минуте хозяева удвоили преимущество – это Политано получил пас от Мертенса и с правого края штрафной пробил в ближний угол. 2:0! Впрочем, через шесть минут Лацио мог сократить отставание в результате выстрела Корреа метров с 20-ти. К сожалению для "орлов", Хоакин попал в штангу. На 40-й же минуте римляне требовали пенальти за падение Иммобиле в штрафной хозяев, однако арбитр проигнорировал эпизод. В конце концов, отдыхать команды отправились при комфортном преимущества партенопейцев.

Лацио необходимо было отыгрываться, но уже через минуту после начала второго тайма гости пропустили третий гол – правда, арбитры его отменили из-за офсайда. Римляне ответили на 53-й вбеганием Иммобиле с фактическим выходом один на один с Меретом – Чиро не смог переиграть голкипера, а Наполи провёл контратаку. В её завершении Инсинье эффектно убрал Лейву и пробил метров с 20-ти – точно в дальнюю девятку! 3:0!

Чтобы зацепиться за камбэк, римлянам необходимо было хотя бы размочить счёт. Симоне Индзаги ради этого освежил состав, вместо Лейвы, Фареса и Луиса Альберто выпустив Катальди, Перрейру и Лулича. Впрочем, уже через несколько секунд после этих замен хозяева забили четвёртый гол – и какой! Зелински после вбрасывания из аута красиво развернулся перед Луличем и прострелил с правого фланга на Мертенса, а Дрис мощным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в девятку. 4:0!

После этого футболисты Наполи позволили себе расслабиться. Лацио за это наказал на 70-й минуте, реализовав контратаку с обводным ударом Иммобиле в дальний угол. На 74-й же камбэк стал ещё ближе: "орлы" заработали стандарт, а Милинкович-Савич прямым ударом с него попал в левую девятку – 4:2! Впрочем, оперативные замены Рино Гаттузо не позволили интриге долго жить: уже на 80-й минуте свежий Лосано прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную, а свежий Осимхен выстрелил в ближний угол. 5:2!

Таким образом, Наполи набрал 63 очка, оставшись на пятой позиции с отставанием в два зачётных балла от зоны Лиги чемпионов. Лацио, имея 58 пунктов в активе, держится шестым.

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