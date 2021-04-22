Рома поделила очки с Аталантой (1:1) в матче 32 тура Серии А. Обзор поединка и игры Руслана Малиновского читайте на "Футбол 24".

На выходных Малиновский впервые за долгое время не попал в стартовый состав Аталанты, но его феерия (4 ассиста в двух матчах) имела продолжение. Руслан вышел на замену и забил победный гол в ворота Ювентуса.

Этот успех закрепил позиции бергамасков в зоне Лиги чемпионов и повысил шансы на второе место. Сегодня в соперниках была кризисная Рома, которая выиграла лишь один из 5 предыдущих матчей Серии А и упала аж на седьмую строчку.

Малиновский вернулся в старт, но не получил в распоряжение привычный для себя правый край. Как всегда, тренер пожертвовал комфортом украинца ради Иличича, который играет исключительно справа в атаке. Руслан же получил двойную роль. Моментами он действовал, как левый атакующий хавбек, моментами – в роли "десятки" под двумя форвардами.

Малина засиял сегодня во всех красе. А начал бомбить уже со стартовым свистком. Отдает пятой скрытый пас на Сапату, а через пару минут сам мощно стреляет с острого угла – на месте голкипер.

В середине тайма гости разогнали две быстрые атаки с Русланом в главной роли. Сначала украинец классно отдал на Сапату (неточный удар), затем отлично покатил Иличичу (парировал вратарь). Прекрасные зрячие передачи (еще одна подобная атака возникла в конце первого тайма, но там Меле зажевал эпизод и все завершилось неудобным ударом Руса по воробьям). Малиновский был на высоте, подводили партнеры.

Рома – Аталанта – видео гола Малиновского

Впрочем, вскоре команда исправилась и отдала "долг" Малиновскому. Хороший выпад с участием Иличича, Сапаты и Гозенса завершился голом Руслана – он замкнул прострел немца с левого фланга. Малиновский с марта принял непосредственное участие в 8 голах Серии А (3 гола, 5 ассистов). Это лучший показатель в топ-чемпионатах наравне с Лингардом, уверяет Opta.

8 - Since March 2021, Ruslan #Malinovskiy has been involved in 8 goals in Serie A (three goals and five assists), a joint-record for a midfielder in the period in the Top-5 European Leagues, alongside Jesse Lingard. Sculptor.#RomaAtalanta #SerieA pic.twitter.com/G6WBzwqzJC — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 22, 2021

Аталанта доминировала над Ромой. Топовые атаки, постоянные удары с выгодных позиций, высокий прессинг, под которым поплыли римляне. Гости могли забивать гораздо больше до перерыва. Рому от преждевременного позора спас Лопес – голкипер потянул 6 ударов из пределов штрафной площади (отличные шансы забить имели Сапата, Иличич и Фройлер).

Команда Паулу Фонсеки за первый тайм не создала ничего. Был неплохой заброс Кристанте из глубины с последующим заблокированным ударом Пеллегрини, а также неточный удар Джеко. Все. Просто ужас.

Второй тайм также начался с атак Аталанты. Малиновский заработал перспективный штрафной, но пробил в стенку. Через несколько мгновений Руслан с Иличичем разыграл эффектную стенку и вывел на удар Ромеро – защитник чудом не забил.

Рома огрызнулась полумоментами (Верету неточно со стандарта, Мхитарян пробил мимо цели с линии штрафной), но все было под контролем Аталанты. Джан Пьеро Гасперини на 60-й минуте снял с игры Малиновского и Иличича, выпустив Пашалича и Муриэля. Последний сразу же должен был забивать, если бы попал в пустой угол с паса Сапаты.

Аталанта осложнила себе жизнь в середине тайма, когда Гозенс получил две желтые карточки за два нестрашных фола и оставил Аталанту в меньшинстве. Рома учуяла запах крови и пошла большими силами в атаку. Один полумомент, второй... Джеко выстрелил над воротами. А потом пришел гол. Кристанте издалека выстрелил в угол ворот – Голлини парировать не сумел. Как тут не вспомнить, что в первом тайме Брайана прессинговал именно Малиновский. А тут ему свободно дали подготовить удар.

Хозяева устроили финальный штурм и заставили Аталанту играть на отбой. Два момента имел Джеко: раз потянул голкипер, раз мяч полетел над перекладиной. Еще мог забивать Перес. Бергамаски выстояли, но было очень нервно. Если бы Муриэль лучше реализовывал свои шансы, можно было бы и победу вырвать, а так пришлось отстаивать ничью. Аталанта набрала 65 очков и поднялась на третье место. Рома с 55 баллами идет седьмой.

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