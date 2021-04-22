Матч у Неаполі між Наполі та Лаціо був надзвичайно важливим у питанні боротьби за єврокубки. Партенопейці в разі перемоги наблизились би до зони Ліги чемпіонів на дистанцію у два очки – римляни ж відставали від підопічних Ріно Гаттузо на два залікових бали. Таким чином, осічка сьогодні була неприпустимою для обох колективів.

Гаттузо узгодив контракт з Фіорентиною, – ЗМІ

Перший тайм зустрічі виявився дуже веселим. Вже на 6-й хвилині Лаццарі увірвався в штрафний Наполі й впав внаслідок підніжки від Ді Лоренцо – це був залізний пенальті. Втім, після перегляду відеоповтору арбітр призначив "11-метровий" у ворота Лаціо, адже на початку атаки у карному майданчику "орлів" Мілінковіч-Савіч зарядив ногою в голову Маноласу. Інсіньє впевнено реалізував вирок. 1:0!

Вже на 12-й хвилині господарі подвоїли перевагу – це Політано отримав передачу від Мертенса й з правого краю штрафного пробив у ближній кут. 2:0! Втім, вже за шість хвилин Лаціо міг скоротити відставання внаслідок пострілу Корреа метрів з 20-ти. На жаль для "орлів", Хоакін влучив у стійку. На 40-й же хвилині римляни вимагали пенальті за падіння Іммобіле у карному майданчику господарів, однак арбітр проігнорував цей епізод. Зрештою, відпочивати команди відправились за комфортної переваги партенопейців.

Лаціо необхідно було відігруватись, але вже через хвилину після початку другого тайму гості пропустили третій гол. Арбітри, однак, його скасували через офсайд. Римляни відповіли на 53-й хвилині вриванням Іммобіле з фактичним виходом віч-на-віч з Меретом – Чіро не зміг переграти голкіпера, а Наполі провів контратаку. В її завершенні Інсіньє ефектно прибрав Лейву й пробив метрів з 20-ти – точно в дальню дев'ятку! 3:0!

Аби зачепитись за камбек, римлянам необхідно було бодай розмочити рахунок. Сімоне Індзагі заради цього освіжив склад, замість Лейви, Фареса й Луїса Альберто випустивши Катальді, Перрейру та Луліча. Втім, вже за кілька секунд після цих замін господарі забили четвертий гол – і який! Зєлінскі після вкидання з ауту красиво розвернувся перед Лулічем і прострілив з правого флангу на Мертенса, а Дріс потужним ударом з-за меж штрафного спрямував м'яч у дев'ятку. 4:0!

Після цього футболісти Наполі дозволили собі розслабитись. Лаціо за це покарав на 70-й хвилині, реалізувавши швидку контратаку з обвідним ударом Іммобіле у дальній кут. На 74-й же камбек став ще ближчим: "орли" заробили стандарт, а Мілінковіч-Савіч прямим ударом з нього влучив у ліву дев'ятку – 4:2! Втім, оперативні заміни Ріно Гаттузо не дозволили інтризі довго жити: вже на 80-й хвилині свіжий Лосано прорвався правим флангом і прострілив у карний майданчик, а свіжий Осімхен вистрілив у ближній кут. 5:2!

Таким чином, Наполі набрав 63 очки, залишившись на п'ятій позиції з відставанням у два залікових бали від зони Ліги чемпіонів. Лаціо, маючи 58 пунктів в активі, тримається шостим.

Рома – Аталанта: Маліновський голом і тонною креативу замучив Фонсеку, а рання заміна українця вилізла Гасперіні боком