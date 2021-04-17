Гаттузо согласовал контракт с Фиорентиной, – СМИ
15:46 - Читати українською
Летом Дженнаро Гаттузо пополнит свою коллекцию итальянских клубов.
Фиорентина и 43-летний специалист устно договорились о контракте, утверждает Sport Face.
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Соглашение будет рассчитано на два сезона с возможностью продления еще на год. Гаттузо будет иметь серьезное влияние на трансферы Фиорентины. "Рино" надеется попрощаться с Наполи на позитивной ноте, выведя команду в Лигу чемпионов.
Добавим, что Гаттузо уже успел поработать с четырьмя итальянскими клубами – Палермо, Пизой, Миланом и Наполи.
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