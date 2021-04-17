Фиорентина и 43-летний специалист устно договорились о контракте, утверждает Sport Face.

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Соглашение будет рассчитано на два сезона с возможностью продления еще на год. Гаттузо будет иметь серьезное влияние на трансферы Фиорентины. "Рино" надеется попрощаться с Наполи на позитивной ноте, выведя команду в Лигу чемпионов.

Добавим, что Гаттузо уже успел поработать с четырьмя итальянскими клубами – Палермо, Пизой, Миланом и Наполи.

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