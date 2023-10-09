Французский специалист Руди Гарсия может быть уволен с поста главного тренера Наполи.

Гарсия возглавил Наполи в июне 2023 года, придя на смену Лучано Спаллетти. После 8 туров чемпионата Италии Наполи занимает пятое место в турнирной таблице – команда уже успела потерпеть два домашних поражения от Лацио и Фиорентины.

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Как информирует Sky Sport, последнее поражение от Фиорентины (1:3) разозлило президента клуба Аурелио Де Лаурентиса и теперь он всерьёз раздумывает над увольнением французского специалиста. Именно Де Лаурентис был инициатором приглашения Гарсии на замену Спаллетти.

Сообщается, что Руди так и не прижился в раздевалке Наполи.

Контракт Гарсии с клубом рассчитан до лета 2025 года. В нём есть опция продления соглашения еще на год.

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