Французький фахівець Руді Гарсія може бути звільнений з посади головного тренера Наполі.

Гарсія очолив Наполі в червні 2023 року, прийшовши на зміну Лучано Спаллетті. Після 8 турів чемпіонату Італії Наполі посідає п'яте місце в турнірній таблиці – команда вже встигла зазнати двох домашніх поразок від Лаціо і Фіорентини.

Лідер Наполі та збірної Польщі отримав італійське громадянство – процедура тривала 2 роки

Як інформує Sky Sport, остання поразка від Фіорентини (1:3) розлютила президента клубу Ауреліо Де Лаурентіса, і тепер він всерйоз роздумує над звільненням французького фахівця. Саме Де Лаурентіс був ініціатором запрошення Гарсії на заміну Спаллетті.

Повідомляється, що Руді так і не прижився в роздягальні Наполі.

Контракт Гарсії з клубом розрахований до літа 2025 року. У ньому передбачена опція продовження угоди ще на рік.

Наполі програв Фіорентині і віддав "фіалкам" місце в зоні Ліги чемпіонів