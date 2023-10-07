Поляк получил итальянское гражданство, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

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Зелински уже 12 лет живет и играет в Италии, а заявку на получение местного паспорта подал еще 2 года назад. Лидеру Наполи пришлось сдать строгие экзамены по знанию итальянского языка и истории. 6 октября ему наконец-то вручили новый паспорт на официальной церемонии в Неаполе.

На международную карьеру 29-летнего Зелински это никак не повлияет, поскольку он давно защищает цвета родной сборной Польши (84 матча, 10 голов).

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