Главный кандидат на замену Руди Гарсии в Наполи испортил Аурелио Де Лаурентису все планы. Антонио Конте отклонил предложение неаполитанцев.

Действующий чемпион Италии планирует уволить Руди Гарсию, который только летом заменил Лучано Спаллетти. Новый тренер не смог найти общий язык с подопечными. Не впечатляют и результаты – Наполи в чемпионате идет только 5-м, отстав от лидера уже на 7 очков.

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Отставка Руди Гарсии в Италии считается неизбежной – поражение от Фиорентины стало последней каплей. Но у Наполи возникла проблема с заменой. Антонио Конте, являвшийся главным кандидатом, отклонил предложение чемпионов Италии. Личный разговор тренера с Аурелио Де Лаурентисом положительного результата не дал, сообщает Corriere dello Sport.

Антонио Конте не собирается прерывать отдых. Тренер уделяет время семье и готов еще подождать. Специалист поблагодарил Де Лаурентиса за предложение, но настроен тщательно оценить все предложения перед возвращением к работе.

Напомним, последним клубом 54-летнего Конте был Тоттенхэм. До этого тренер работал в Интере, Ювентусе, Челси и сборной Италии. В активе Конте выигранный титул АПЛ и 4 чемпионства Италии.

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