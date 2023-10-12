Головний кандидат на заміну Руді Гарсії в Наполі зіпсував Ауреліо Де Лаурентісу всі плани. Антоніо Конте відхилив пропозицію неаполітанців.

Чинний чемпіон Італії планує звільнити Руді Гарсію, який тільки влітку замінив Лучано Спаллетті. Новий тренер не зміг знайти спільної мови з підопічними. Не вражають і результати – Наполі в чемпіонаті йде тільки 5-м, відставши від лідера вже на 7 очок.

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Відставку Руді Гарсії в Італії вважають неминучою – поразка від Фіорентини стала останньою краплею. Але в Наполі виникла проблема зі заміною. Антоніо Конте, який був головним кандидатом, відхилив пропозицію чемпіонів Італії. Особиста розмова тренера з Ауреліо Де Лаурентісом позитивного результату не дала, повідомляє Corriere dello Sport.

Антоніо Конте не планує переривати відпочинок. Тренер приділяє час сім'ї та готовий ще почекати. Фахівець подякував Де Лаурентісу за пропозицію, але налаштований ретельно оцінити всі пропозиції перед поверненням до роботи.

Нагадаємо, останнім клубом 54-річного Конте був Тоттенхем. Перед тим тренер працював у Інтері, Ювентусі, Челсі та збірній Італії. В активі Конте виграний титул АПЛ та 4 чемпіонства Італії.

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