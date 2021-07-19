Манчестер Юнайтед сделал предложение в размере 30 млн евро ради трансфера Кулибали из Наполи, однако получил отказ, информирует La Gazzetta dello Sport.

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Отмечается, что игрок недоволен тем, что неаполитанцы отказались его отпускать, поскольку стремится покинуть свой нынешний клуб. Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис рассчитывает получить значительно большую сумму за африканца.

К слову, Кулибали провел 37 матчей в составе неаполитанцев в прошлом сезоне, записав в свой актив 1 гол.

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